Şarküteride mide bulandıran görüntüler

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında 81 ilde faaliyet gösteren et, tavuk, süt ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim yerlerine yönelik resmi kontrol planı hazırlandı.

Bu kontroller çerçevesinde Çanakkale'de İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 19 Kasım itibariyle denetimlere başlandı.

21 Kasım tarihinde ise Gökçeada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerince et, et ürünleri ve süt ürünleri satan işletmede gerçekleştirilen denetimler sırasında bir şarküteri mağazasında et ve et ürünlerinin, sütlerin ve kanatlı etlerinin (tavuk eti) uygun şartlarda muhafaza edilmemesinden kaynaklı bozulmuş olduğu, son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünleri bulunduğu, işletmenin genel ve özel hijyen şartlarını sağlamadığı tespit edilmiştir. Ekipler tarafından ozuk olduğu ve son tüketim tarihi (STT) geçmiş olan ürünlere el konularak imhası gerçekleştirildi. İmha sırasında 840 kilogram kanatlı eti, bin 169 kg kırmızı et, 112,5 litre süt imha edildi.