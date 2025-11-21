Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Şarküteride mide bulandıran görüntüler

        Çanakkale'de hijyenik olmayan şarküteri işletmesine yaklaşık 42 TL idari para cezası

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde denetimler sırasında bir şarküteri işletmesinde kıyma makinasının kurtlandığı ve işletmenin hijyen açısından yoksun olduğu görüntüler mide bulandırdı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ortaya çıkan olayda işletmeye yaklaşık 42 bin TL idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 22:12 Güncelleme: 21.11.2025 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarküteride mide bulandıran görüntüler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında 81 ilde faaliyet gösteren et, tavuk, süt ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim yerlerine yönelik resmi kontrol planı hazırlandı.

        Bu kontroller çerçevesinde Çanakkale'de İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 19 Kasım itibariyle denetimlere başlandı.

        21 Kasım tarihinde ise Gökçeada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerince et, et ürünleri ve süt ürünleri satan işletmede gerçekleştirilen denetimler sırasında bir şarküteri mağazasında et ve et ürünlerinin, sütlerin ve kanatlı etlerinin (tavuk eti) uygun şartlarda muhafaza edilmemesinden kaynaklı bozulmuş olduğu, son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünleri bulunduğu, işletmenin genel ve özel hijyen şartlarını sağlamadığı tespit edilmiştir. Ekipler tarafından ozuk olduğu ve son tüketim tarihi (STT) geçmiş olan ürünlere el konularak imhası gerçekleştirildi. İmha sırasında 840 kilogram kanatlı eti, bin 169 kg kırmızı et, 112,5 litre süt imha edildi.

        Şarküteri işletmesine yapılan denetim sonucunda toplamda yaklaşık 42 bin TL idari para cezası kesilerek işletme faaliyetten men edilip mühürlendi. Öte yandan Gökçeada İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Gökçeada Savcılığına işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        Putin: Barışçıl çözüme hazırız
        Putin: Barışçıl çözüme hazırız
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        "Tarihimizdeki en zor anlardan birindeyiz"
        "Tarihimizdeki en zor anlardan birindeyiz"
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?