Sarp Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'na gelen bir araç, risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli bulundu ve X-Ray taramasına sevk edildi.

Taramada şüpheli yoğunluk tespit edildi. Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen detaylı aramalarda değeri 655 bin Türk lirası olan 910 su kaplumbağası ele geçirildi.

Soruşturma Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürüyor.