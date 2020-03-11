Sars virüsü nedir? Sars virüsünden kaç kişi öldü? soruları, tüm dünyayı alarma geçiren ve Türkiye'de de ilk vakası görülen Corona virüsü nedeniyle gündeme geldi. İlk olarak Çin'de ve Asya'nın büyük bölümünde görülen ardından da Kuzey Amerika ve Avrupa'da etkili olan Sars virüsünün ilk vakası 2002 yılında görülmüştü. Sars virüsü ile ilgili detaylar haberimizde...

SARS VİRÜSÜ NEDİR?

Hastalık etkeni SARS-CoV olarak isimlendirildi. Düşman antijenik ve genomik yapısı farklı yeni bir coronavirus idi. Coronavirusler, tek sarmallı RNA virusleridir. Hayvanlarda ve insanlarda üst solunum yolu infeksiyonları ve enterokolitlere yol açarlar. SARS etkeni olan coronavirus, ölümüne neden olduğu doktor Carlo Urbani anısına Urbani suşu olarak da adlandırılıyor. Sars hastalarının çoğu 25-70 yaşlarında o zamana kadar sağlıklı olarak bireylerdir. 15 yaşından küçük çok az sayıda kuşkulu vaka görüldü.

SARS VİRÜSÜNÜN BULAŞMA YOLLARI

- Damlacık (Droplet) İnfeksiyonu

- Hava yolu

- Vücut sıvıları

Bulaşmada yakın temas (Hasta bakımı, hasta ile birlikte yaşama, şüpheli olgunun solunum sekresyonları ve/veya vücut sıvıları ile direkt temas) önemlidir. Bu nedenle hastane personeli ve hasta yakınları birinci derecede risk altındadır.

SARS HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

İnkübasyon dönemi genellikle 2-7 gündür. Ancak 10 güne kadar da uzayabilir. Hastalık ateş (38 dereceden fazla),üşüme titreme gibi prodromal belirtilerle başlamakta bazen başağrısı, düşkünlük, kas ağrısı görülmektedir. Hastalığın başlangıcında bazı olgularda hafif solunum belirtilerine de rastlanmıştır. Döküntü, nörolojik veya gastrointestinal bulgulara rastlanmamaktadır.

Üç ile yedi gün sonra alt solunum fazı başlar. Balgamsız, kuru öksürük veya dispne şeklinde başlayıp hipoksemiye kadar uzanabilir. Olguların %10-20’sinde solunum yetmezliği çok ciddi boyutlara ulaşır. Entübasyon ve mekanik ventilasyon gerekir. SARS’ın mortalitesi yaklaşık %3 olarak belirtilmektedir.

SARS'IN TEDAVİSİ

Hastalıkta temel tedavi ortaya çıkan solunumsal sorunlara yönelik destek tedavisi, gerekirse oksijen ve ARDS geliştiğinde invasiv mekanik ventilasyondur.

SARS VİRÜSÜNDEN KAÇ KİŞİ ÖDLÜ?

Dünyada 2002-2003’de ortaya çıkan SARS salgınında Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, çoğunluğu Çin’de olmak üzere 774 kişi yaşamını yitirdi.