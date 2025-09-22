Habertürk
        Sarunas Jasikevicius'tan 12 Dev Adam'a büyük övgü!

        Sarunas Jasikevicius'tan 12 Dev Adam'a büyük övgü!

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan ay-yıldızlı ekibi "turnuvanın en iyi takımı" olarak gördüğünü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 23:00 Güncelleme: 22.09.2025 - 23:00
        Jasikevicius'tan 12 Dev Adam'a büyük övgü!
        Litvanyalı başantrenör, FBTV'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

        Türkiye'nin EuroBasket 2025'te en iyi basketbolu oynayan takım olduğunu vurgulayan Jasikevicius, "Takım çok iyi hazırlanmıştı ve net roller üstlenmişlerdi. Oyuncular harika formdaydı ve bana göre turnuvanın en iyi takımıydı. Finalde de müthiş bir performans göstererek kazanmaya gerçekten yakındılar. Ancak Almanya, yetenekli oyuncularıyla zor şutlar buldu, doğru kararlar aldı ve bireysel performanslarıyla maçı koparmayı başardı. Türkiye'nin performansını yine de muhteşem buluyorum. Bence turnuvadaki basketbol kalitesi çok yüksek değildi. EuroBasket'ten pek keyif almadım. Özellikle Türkiye-Sırbistan maçını saymazsak, Avrupa Ligi'nden sonra benim için izlenmesi zor bir seviyedeydi." diye konuştu.

        Sarı-lacivertli takımın 49 yaşındaki başantrenörü, transfer döneminde pek çok şeyin istedikleri gibi gitmediğini belirterek, "Bazı oyuncularımızı kaybetmek zorunda kaldık. Zor seçimler yapmak durumundaydık. Dürüst olmalıyım, Nigel'ı kaybetmeyi beklemiyordum. O, NBA'ye gitmeyi seçti. Hem benim hem de Derya Yannier için oldukça zor bir yaz dönemi oldu ama uyum sağlamak zorundaydık. Yeniden planlar yapmamız gerekiyordu. Bence oldukça iyi bir iş çıkardık. Getirdiğimiz oyuncuları, özellikle NBA deneyimi olanları çok beğeniyorum." ifadelerini kullandı.

        Geçen yıl elde edilen şampiyonluklara da değinen Sarunas Jasikevicius, "Geçen yıl artık geride kaldı. Gerçek şu ki kazandığımız maçlar bazı durumlarda bizim için dezavantaj da yaratabiliyor. Çünkü diğer takımlar bize karşı inanılmaz bir motivasyonla oynuyorlar. Ama sistemimize güvenen oyunculara sahip olmamız, bu sistemin işe yaradığına inanmamız ve buraya kadar gelmiş olmamız artık şüphe duymamızı gerektirmiyor. Şimdi yapmamız gereken şey yeniden başlamak, yeniden inşa etmek, biraz enerji toplamak ve adeta sıfırdan başlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

