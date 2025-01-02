Sarunas Jasikevicius: Yeni yıla iyi bir şekilde başlamak istiyoruz

Fenerbahçe Beko'nun başantrenör Sarunas Jasikevicius, Anadolu Efes maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Jasikevicius ve oyuncu Tarık Biberovic'in Anadolu Efes maçıyla ilgili görüşleri paylaşıldı.

"YENİ YILA İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Anadolu Efes'in formda ekiplerden birisi olduğunu vurgulayan Jasikevicius, "Anadolu Efes ekip olarak çok organize. Larkin'in her şeyin merkezinde olduğu net rollere sahipler. Gardlar tarafından çok fazla karar alınıyor. Ribaunt alma ve perdeleme yapma gibi uzunlar tarafından yapılan çok fazla önemli işler var. Uzun zamandır birlikte oynayan bir takım ve birbirlerini tanıyorlar, özellikle de ana oyuncular. Bizim için yine önemli bir karşılaşma ve yıla iyi bir şekilde başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.