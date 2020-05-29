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Sasa Polyester tekstürize tesisinin tamamlanarak deneme üretimine başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, tekstürize tesisi 350 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen ve yıllık ciroya 450 milyon dolar katkı sağlaması beklenilen Poy ve Tekstürize İplik Üretim Tesisi yatırımı kapsamında bulunuyor.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz tarafından 12 Haziran 2017 tarihinde kamuya açıklanan toplam yatırım bedeli yaklaşık 350 milyon dolar olan, ciroya yıllık katkısı ise 450 milyon dolar olması beklenen Poy ve Tekstürize İplik Üretim Tesisi yatırımı kapsamındaki Tekstürize Tesisi tamamlanmış ve deneme üretimlerine başlanmıştır" denildi.

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