Sassuolo: 2 - Milan: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Milan deplasmanda Sassuolo'yla karşılaştı. Mücadeleyi konuk takım 2-0 kaybetti ve son 5 maçta 3. mağlubiyetini aldı.
Giriş: 03 Mayıs 2026 - 17:57
Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Domenico Berardi ve 47'de Armand Lauriente kaydetti. Ayrıca konuk takımda Fikayo Tomori, 24. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Sassuolo 49 puana yükseldi. Milan ise 67 puanda kaldı.
Ligin 36. haftasında Sassuolo deplasmanda Torino'ya konuk olacak. Milan ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.
