Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Sassuolo: 2 - Milan: 0 | MAÇ SONUCU

        Sassuolo: 2 - Milan: 0 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 35. haftasında Milan deplasmanda Sassuolo'yla karşılaştı. Mücadeleyi konuk takım 2-0 kaybetti ve son 5 maçta 3. mağlubiyetini aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 17:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sassuolo Milan'ı 2 golle devirdi

        İtalya Serie A'nın 35. hafta karşılaşmasında Sassuolo sahasında Milan'ı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Domenico Berardi ve 47'de Armand Lauriente kaydetti. Ayrıca konuk takımda Fikayo Tomori, 24. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Sassuolo 49 puana yükseldi. Milan ise 67 puanda kaldı.

        Ligin 36. haftasında Sassuolo deplasmanda Torino'ya konuk olacak. Milan ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trump'a saldırı girişiminde yeni detay

        ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey yönetim yetkililerinin katıldığı, geçen hafta düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği, silahlı saldırı girişimiyle kaosa sahne olmuştu. ABD'li yetkililer, şüphelinin saldırıya başladığı anlara ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        45 ilde sarı kodlu uyarı
        45 ilde sarı kodlu uyarı
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü