Satıcılara finansman kolaylığı

“KOBİ Kredisi Pazar Yeri” programı ile Trendyol, Fibabanka ve VakıfBank ile gerçekleştirilen iş birliğini sürdürdüğünü duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, program ile KOBİ’lere yüksek avantajlı finansman sağlama imkanı sunulduğu vurgulanıyor.

Kampanya kapsamında Trendyol satıcıları, 11-13 Kasım arasında Fibabanka ve VakıfBank’ın sağlayacağı Flash Days seçeneği ile %1,79’luk kredi faiz oranı üzerinden nakit ihtiyacının karşılayabilecek. Satıcılar yine Kasım ayının bu tarihler dışında kalan kısmında da Trendyol iş birliğine özel belirlenen kampanyalı ve avantajlı oranlardan faydalanabilecek.