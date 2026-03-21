PALAMUT ZAMANI // 23 MART // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği ilk tiyatro oyunu “Palamut Zamanı”, Most Production ve Zorlu PSM ortak yapımı olarak 23 Mart’ta Zorlu PSM’deizleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Ayda Aksel ve Alina Boz’un paylaştığı oyun, iki kadının kesişen hayatlarını anlatırken, sosyal medyanın linç kültüründen yalnızlığa uzanan hikâyesiyle derin bir yüzleşme sunuyor.

Sezon boyunca Zorlu PSM’de sahnelenecek Palamut Zamanı, hem dram hem komedi unsurlarıyla güçlü bir kadın hikâyesini Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’ne taşıyor.

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 23-24 MART // %100 STUDIO // 21.00

REKLAM

İbrahim Selim ile Bu Gece yepyeni konukları; birbirinden eğlenceli oyunları, bıçak sırtı itirafları ve dudak uçuklatacak sürprizleriyle Zorlu PSM %100 Studio’da sizlerle buluşuyor.

BAYANLAR BAYLAR DARIO MORENO: BİR GAZİNO HİKAYESİ // 23 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00

Dario Moreno’nun yaşamından ilhamla sahneye taşınan Bayanlar Baylar Dario Moreno: Bir Gazino Hikâyesi, izleyiciyi gazino atmosferinin tam kalbine davet ediyor. Yazıp yönettiği ve tek başına sahnede büyülediği performansıyla ödüllü sanatçı Kosta Kortidis’e, Altuğ Akınsel müzik direktörlüğünde canlı orkestra eşlik ediyor. Bayanlar Baylar Dario Moreno: Bir Gazino Hikayesi, 23 Mart akşamı Zorlu PSM touche by N Kolay’da.

MELİS İŞİTEN İLE ZATEN ŞOV // 24 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00

Kahkahalar, samimi sohbetler ve çok özel konuklar... Melis İşiten ile Zaten Şov sahnede! Zorlu PSM Touché by N Kolay’da enerjiyi ve eğlenceyi hep birlikte hissetmeye hazır olun.

REKLAM

SÜRÜKLENMİŞ // 24 MART // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

“Sürüklenmiş”, 24 Mart’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyiciyle buluşuyor. Baba-oğul ilişkisi, kardeşlik, suçluluk ve yas temalarını deniz metaforuyla işleyen oyun, beklemenin, özlemin ve sevmenin yükünü derinlemesine sorgulayan dokunaklı bir hikye sunuyor. Yönetmen İbrahim Çiçek’in rejisiyle sahnelenen “Sürüklenmiş”, izleyiciyi kolay cevaplar sunmayan, duygusal bir yolculuğa davet ediyor.

BENGİ APAK "BÜYÜLÜ DEĞİL" STAND UP // 25 MART // %100 STUDIO // 21.00

Türkiye’nin en eski ve çok dinlenen ödüllü komedi podcasti O Tarz Mı? ile ismini duyuran Bengi Apak, geçen sezondan bu yana kapalı gişe sahnelediği ve çok konuşulan stand-up şovuyla beğenileri topluyor. Bengi, özel olmaya, büyülü anlara, kabak lifine ve sumaklı soğanlara isyan ettiği Büyülü Değil isimli şovuyla 25 Mart akşamı Zorlu PSM - %100 Studio’da izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

REKLAM

TUZBİBER STAND UP : İSA ÇULUN // 25 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00

İsa Çulun tek kişilik gösterisiyle 25 Mart'ta Zorlu PSM touché by N Kolay ‘da seyirciyle buluşuyor.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF – YARI FİNAL: TÜRKİYE – ROMANYA // 26 MART // VESTEL AMFİ // 20.00

Dünya Kupası Elemeleri Play-Off - Yarı Final: Türkiye - Romanya Vestel Amfi'de izleniyor.

BALLI SÜT // 26 MART // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Babaanneleri tarafından büyütülen ancak yıllar içinde birbirlerinden uzaklaşmış iki kız kardeşin geçmişle ve birbirleriyle yüzleşme hikayesini anlatan Ballı Süt, 26 Mart’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyiciyle buluşuyor.

SATICININ ÖLÜMÜ // 26 MART // TURKCELL SAHNESİ // 20.30

Zorlu PSM’nin yeni prodüksiyonu “Satıcının Ölümü”, 26 Mart’ta prömiyer yaparak tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Arthur Miller’ın dünya tiyatrosunun en güçlü metinlerinden biri olarak kabul edilen başyapıtı, National Theatre’ın eski Genel Sanat Yönetmeni ve Olivier ödüllü yönetmen Sir Rufus Norris rejisiyle sahneye taşınırken; başrolde Halit Ergenç’e Zerrin Tekindor, Fatih Artman ve Kerem Arslanoğlu eşlik ediyor.

Prodüksiyonun sahne tasarımı ise dünya yıldızlarının sahne şovlarına imza atmış Tony ve Olivier ödüllü tasarımcı Es Devlin tarafından hazırlanıyor. Zorlu PSM yapımı olarak sahnelenecek oyun, başarı, aile ve kimlik kavramlarını bir ailenin çöküşü üzerinden sorgulayan güçlü hikâyesiyle sezonun en iddialı tiyatro yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor.

REKLAM

OZAN MUSLUOĞLU QUINTET // 26 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00

Ozan Musluoğlu Quintet, 26 Mart akşamı Zorlu PSM touché by N Kolay’da dinleyiciyle buluşuyor.

EUROLEAGUE: FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS // 27 MART // VESTEL AMFİ// 20.45

Euroleague: Fenerbahçe Beko - Zalgiris basketbol maçı Vestel Amfi'de!

ALFA MIST "ROULETTE TOUR" // 27 MART // TURKCELL SAHNESİ // 21.30

2015’te yayımladığı ilk EP’si Nocturne ile dikkatleri üzerine çeken Londralı piyanist ve prodüktör Alfa Mist, caz, hip-hop ve klasik müziği harmanlayan özgün tarzıyla günümüzün en ilham verici müzisyenlerinden biri olarak öne çıkıyor. 3 Ekim 2025’te yayınlanacak yeni albümü Roulette, Alfa Mist’in müzikal yolculuğunda yeni bir sayfa açıyor. Anime, Budist felsefesi ve paralel evren temalarından ilham alan sanatçı, reenkarnasyonun gerçek olduğu distopik bir dünyayı müziğine taşıyor. İntikam, bağışlama ve yeniden doğuş gibi derin temaların işlendiği albüm, Alfa Mist’in sinematik anlatım gücünü gözler önüne sererken dinleyiciyi hayal gücüyle dolu bir yolculuğa çıkaracak. Alfa Mist "Roulette Tour" 27 Mart’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicisiyle buluşuyor.

REKLAM

BABA // 27 MART // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Zamanın akışı giderek çözülürken, hafızanın ince çizgileri silikleşti; tanıdık yüzler yabancılaştı, bildik olanın sınırları kayboldu. Gerçek ile hayal, dün ile bugün, baba kız arasındaki bağın içinde eriyip birbirine karıştı. "Baba", hatırlamanın ve unutmanın arasında salınan bu yolculuğa dair bir deneyim sunarak zamanın karşısında insan olmanın anlamını yeniden düşündürüyor.

HARİKA ŞEYLER LİSTESİ // 27 MART // %100 STUDIO // 20.30

Altı yaşındaki bir çocuğun, annesine hediye olarak yazdığı “dünyadaki en harika şeyler” listesi; dondurma, su savaşı ve geç saate kadar televizyon izlemek gibi küçük mutluluklarla başlarken, zamanla yaşam algısını derinden değiştiren dokunaklı bir yolculuğa dönüşüyor. “Harika Şeyler Listesi”, 27 Mart’ta Zorlu PSM %100 Studio’da izleyiciyle buluşuyor.

REKLAM

KEREM GÖRSEV TRIO // 27 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00

Caz dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, 27 Mart akşamı Zorlu PSM Touché by N Kolay'da dinleyiciyle buluşuyor.

TUANA // 28 MART // %100 STUDIO// 21.00

“Cümlelerim”, “Aşk Olsun”, “Bi Kere Öpse Bükülür Uzay” ve en yeni şarkısı “Leyla” ile pop müzik sahnesinde kendine sağlam bir yer edinen Tuana, sıcak ve samimi yorumuyla 28 Mart akşamı Zorlu PSM %100 Studio’da müzikseverlerle buluşuyor.

ABLETON İLE CANLI ELEKTRONİK MÜZİK ÜRETİMİ VE PERFORMANSI ATÖLYESİ // 28 MART // PSM GENÇ // 12.00

Ableton ile Canlı Elektronik Müzik Üretimi ve Performansı Atölyesi 28 Mart’ta Zorlu PSM'nin yepyeni mekanı PSM Genç'te gerçekleşecek. Ahmetcan Gökçeer yürütücülüğündeki iki günlük yoğunlaştırılmış atölyede katılımcılar, Ableton Live ile kendi parçalarını tasarlayacak ve canlı performans olarak seslendirecek. Atölye, Ableton arayüzünün tanıtımı, MIDI ve audio kanallarının kullanımı, ses tasarımı, beat ve bassline yazımı ve parçaların kompozisyonel yapısını kapsıyor. Katılımcılar, atölye sonunda kendi tarzlarındaki parçalarını canlı olarak performe edebilecekler.

REKLAM

MEŞEDEN NEŞEYE: ÜSTAT MASASI ERKAN CAN & GÜVEN KIRAÇ // 28 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY // 20.00

Meşeden Neşeye ile Üstat Masası, Erkan Can ve Güven Kıraç’ın yıllara meydan okuyan dostluğunu merkeze alarak, sofrayı bir ‘üst tat’ arayışına dönüştürüyor. Meşeden Neşeye : Üstat Masası Erkan Can & Güven Kıraç 28 Mart’ta Zorlu PSM’de seyirciyle buluşuyor.

SAGOPA KAJMER // 28 MART // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Rap müziğine yıllarını vermiş, her bestesiyle ruhumuza dokunan Sagopa Kajmer 28 Mart akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşuyor.

EZOP MASALLARI // 29 MART // %100 STUDIO // 12.00-14.00

Mehmet Zorlu Vakfı bünyesinde 2003 yılından beri çocuklarla buluşan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, Kaplumbağa ile Tavşan’ın yarışını, Aslan ile Fare’nin beklenmedik bağını, Kurt ile yaramaz bir çocuğun karşılaşmasını ve Karga’nın hikâyesini şarkılara eşlik eden kahkahalarla sahneye taşıyor. Mike Kenny’nin uyarladığı, Mehmet Ergen’in Türkçe’ye çevirdiği Ezop Masalları’nın, Lerzan Pamir yönetiminde, Aslı Tandoğan, Mert Aydın, Mert Şişmanlar ve Zeynep Güngörenler oyunculuğuyla sahnelenecek masalsı oyun, 4-8 yaş arası çocuklar için müziğin ön planda olduğu interaktif bir anlatımla 29 Mart’ta Zorlu PSM %100 Studio’da perdelerini açıyor.

REKLAM

LİSTE // 29 MART // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 17.00- 19.30

“Liste”, hepimizin içindeki vicdanı ve hiç susmayan iç sesi sorgulatan, yüzleşmelerle dolu sarsıcı bir hikaye. İnci Türkay’ın içten ve çarpıcı performansıyla, Jennifer Tremblay’in güçlü kalemi ve Ayşegül Hardern’in etkileyici rejisiyle sahnelenen oyun, 29 Mart’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.

DON QUIXOTE // 29 MART // TURKCELL SAHNESİ // 19.30

Bir hayalin peşinde… Bir şövalyenin izinde… Cervantes’in klasikleşmiş eseri Don Quixote, sahnede etkileyici bir müzikal uyarlamayla yeniden canlanıyor! Başrollerinde Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt’un olduğu bu klasik müzikal, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisi ve Volkan Akkoç’un müzik direktörlüğünde, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı olarak 29 Mart akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşuyor.

REKLAM

MEHMET CEMİL İLE EDEBİYAT SUARE - TARIK TUFAN - GECE AÇAN ÇİÇEKLER // 29 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY // 20.00

Mehmet Cemil ile Türk Romanı Suareleri, 29 Mart akşamı Zorlu PSM touché by N Kolay’da seyirciyle buluşuyor.

KISIK ATEŞTE DÜDÜKLÜ TENCERE // 29 MART // %100 STUDIO // 20.30

Zorlu PSM’nin tiyatro dünyasına yeni yetenekler kazandırmak ve özgün eserler yaratmak amacıyla sürdürdüğü PSM Atölye eğitimlerinde kısa oyun olarak sergilenen ve geçtiğimiz sezon profesyonel yolculuğuna çıkan Kısık Ateşte Düdüklü Tencere, bu sezon da seyircisiyle buluşuyor.Emir Taha Sarı’nın kaleme aldığı, İrem Kalaycıoğlu’nun yönettiği, Aylin Alıveren’in dramaturjisini üstlendiği Kısık Ateşte Düdüklü Tencere’nin oyuncu kadrosunda Emre Yıldızlar, İlyas Özçakır, Gül Doğa Selvi, Ferhat Teymur, Onur Akbay ve Yusuf Sarıaslan yer alıyor. Mutfaktaki kaos büyüdükçe Bekir’in iç dünyasının giderek daha karmaşıklaştığı, kader aileden gelen bir miras mıdır? Sonsuz bir uyku insanı dinlendirir mi? İnsan hiç tanımadığı bir kişiye benzer mi? sorularına cevap arayan oyun, 19 Nisan akşamı Zorlu PSM %100 Studio’da son 3 temsil ile izleyiciyle buluşuyor.