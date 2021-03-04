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Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites

Ocak-Şubat 2020'de 42 bin 541 adet olan otomatik şanzımanlı otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde 60 bin 47'ye yükselirken, otomatik vites otomobillerin toplam pazardaki payı da yüzde 71,2'den yüzde 75,4'e çıktı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Şubat sonunda manuel şanzımanlı otomobillerin payı 19 bin 670 satışla yüzde 24,6 olarak belirlendi

Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
AA

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.4 büyüyerek 102 bin 232 adet olarak belirlendi.

Bu dönemde otomatik vites araç satışlarındaki yükseliş de dikkati çekti. Türkiye otomobil pazarında, Şubat sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller 60 bin 437 adetle yüzde 75,4 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 19 bin 670 adet satışla yüzde 24,6 olarak belirlendi.

Yılın iki aylık döneminde de satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın Ocak-Şubat döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 71,2, satışı da 42 bin 541 adet olarak belirlenmişti. Böylece söz konusu dönemde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri yüzde 42,1 artış gösterdi.

ÜST SEGMENTİN TAMAMI OTOMATİK

Segment bazında ele alındığında, en yüksek otomatik şanzıman payına yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F),lüks segmenti (E) ve üst-orta segment (D) sahip oldu.

Bu segmentleri, yüzde 96,5'le en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 73,52le küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment ve yüzde 70,7 ile de kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment takip etti.

Öte yandan, Şubat sonunda, pazarın yüzde 87,4’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller yüzde 57 ve B segmenti otomobiller de satışlardan yüzde 29,6 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 42 payla yine sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 33,8 payla SUV ve yüzde 22 payla da hatchback (HB) otomobiller takip etti.

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