Satırla restorana saldırdı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Beyoğlu'nda bir adam kiram ödenmedi gerekçesiyle sahibi olduğu restoranı bastı. Elindeki satırla önüne gelene saldırdı. Müşteriler kendilerini dışarıya attı.
Giriş: 12.11.2024 - 20:27 Güncelleme: 12.11.2024 - 20:27
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Beyoğlu'nda bir adam kiram ödenmedi gerekçesiyle sahibi olduğu restoranı bastı.
Elindeki satırla önüne gelene saldırdı.
Müşteriler kendilerini dışarıya attı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ