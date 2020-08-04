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Hazır giyim markası LC Waikiki, yeni bir hizmeti hayata geçirdiğini duyurdu. LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt, hayata geçirdikleri “Mağazadan Hemen Gelsin” uygulamasıyla siparişlerin 24 saatte teslim edileceğini belirterek, “Bu uygulamayla müşterilerimizi bekletmeden, en kısa sürede ürünleriyle buluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, “Mağazadan Hemen Gelsin” uygulaması ile müşteriler, lcwaikiki.com üzerinden teslimat adreslerine en yakın mağazayı seçerek, o mağazanın stoklarından alışveriş yapıyor ve siparişlerini 24 saat içinde teslim alabiliyor.

Kargo bekleme süresini kısalttığı belirtilen bu yeni uygulamanın yaklaşık 200 mağazada hizmete alındığı da verilen bilgiler arasında.