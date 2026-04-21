BİM'e klima ve kamp malzemeleri geliyor! İşte BİM 24 Nisan Cuma aktüel kataloğu
Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte alışveriş listeleri de şekillenmeye başladı. BİM, 24 Nisan Cuma aktüel kataloğunda bu ihtiyaca tam karşılık veren ürünleri raflara taşıyor. Özellikle kamp yapmayı planlayanlar için çadırdan uyku tulumuna, taşınabilir ekipmanlardan pratik aksesuarlara kadar birçok seçenek dikkat çekiyor. Peki, BİM'de bu cuma neler var, hangi ürünler indirimde? İşte BİM 24 Nisan Cuma aktüel kataloğu fırsatları...
Havaların ısınmasıyla birlikte serinleme ihtiyacı da gündemin üst sıralarına taşındı. BİM, 24 Nisan Cuma aktüel kataloğunda klima ve serinletici ürünlerle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Ev konforunu artırmaya yönelik bu ürünler, hem uygun fiyat hem de pratik kullanım avantajıyla dikkat çekiyor. İşte haftanın fırsatları ile BİM 24 Nisan 2026 güncel aktüel kataloğu...
BİM AKTÜEL 24 NİSAN 2026 KATALOĞU
North Pacific 6 Kişilik Şişme Çadır 17.990 TL
North Pacific 3 Kişilik Hızlı Kurulum Mekanizmalı Çadır 7.999 TL
North Pacific 3-4 Kişilik Çift Katmanlı Otomatik Çadır 3.750 TL
North Pacific 4 Kişilik Önü Balkonlu / Odalı Çadır 7.250 TL
North Pacific 4 Kişilik Otomatik Çadır 1.750 TL
North Pacific 4-5 Kişilik Çift Katmanlı Çadır 3.750 TL
North Pacific 4-6 Kişilik Çift Katmanlı Aile Çadırı 5.299 TL
North Pacific 8 Kişilik Otomatik Kurulumlu Gölgelikli Çadır 18.990 TL
High Peak 4 Kişilik Çift Odalı Çadır 10.900 TL
North Pacific 12 Kişilik Hızlı Kurulum Mekanizmalı Çadır 19.990 TL
Kumtel 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL
Keysmart 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL
FujiPlus 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL
Dijitsu 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL
TCL 43' Full HD Qled Android Tv 14.900 TL
TCL 32' Full HD Qled Android Tv 8.990 TL
TCL 9.000 BTU Portatif Klima 11.750 TL
Omix 01 Icon Cep Telefonu 10.900 TL
Omix 01 Neo Cep Telefonu 8.450 TL
Polosmart 40.000 mAh Powerbank 1.790 TL
Polosmart Kablosuz Hoparlör 590 TL
Katlanabilir Kamp Masası 799 TL
North Pacific Yan Masalı ve Termos Çantalı Kamp Sandalyesi 2.990 TL
Portatif Kamp Sandalyesi 699 TL
Çift Kişilik Şişme Yatak 4.750 TL
Tek Kişilik Şişme Yatak 1.990 TL
Ahşap Kollu Kamp Sandalyesi 1.229 TL
Şişme Yastık 129 TL
North Pacific Direkli Kamp Gölgeliği 6.790 TL
Katlanabilir Kampet 2.999 TL
Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu 1.899 TL
Cibinlikli Hamak 899 TL
Hamak 579 TL
Kamp Eşya Taşıma Arabası 5.799 TL
Uyku Tulumu 899 TL