Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Zeren Ertaş'ın öldüğü asansör kazasında tahliye kararı | Aydın haberleri | Son dakika haberleri

        Zeren'in öldüğü asansör kazasında tahliye kararı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde öğrenci yurdunda meydana gelen ve üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan asansör kazasında karar çıktı. Mahkeme tüm sanıklar hakkında tahliye kararı verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 12:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da, 25 Ekim 2023 tarihinde Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan asansör kazasında, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

        4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

        Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada asansör bakım firması yetkilisi M.B. ile montaj yapan firma sahibi H.T. tutuklanmıştı. Savcılık tarafından derinleştirilen soruşturma sonrasında firmanın mühendisleri R.H.A. ve U.İ. de yakalanarak tutuklanmış, firmanın elektrik mühendisi N.M. ise tutuksuz yargılanmıştı.

        Olayla ilgili görülen davada asansör bakım firması yetkilisi M.B.'ye, taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve 2 yıl meslekten men cezası, montaj yapan firmanın sahibi H.T., makine mühendisleri R.H.A. ve U.İ. hakkında ise taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan ise 2 yıl 11 ay hapis cezası verilmişti.

        Hakkında kast ve taksirin bulunmaması nedeniyle tutuksuz yargılanan elektrik mühendisi N.M.'nin ise beraatına karar verilmişti. Ayrıca kamu görevlileri hakkında da ayrı bir soruşturma başlatılmış, dönemin Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü C.F., Yatırım İnşaat Müdürü M.B., KYK Müdürü A.K., Efeler Gençlik ve Spor Müdürü M.Y. ile Güzelhisar KYK Müdürü E.Ç. hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

        DAVADA KARAR ÇIKTI

        Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın bugün görülen son duruşmasında karar çıktı. Duruşmada konuşan Baba Akın Ertaş; "Sanıkların ceza almalarını talep ediyorum. Keşke burada olsalardı da yüzlerine söyleseydik" dedi.

        Anne Serpil Ertaş ise "Sanıkların neden burada olmadıklarına anlam veremiyorum. Geldiğim zaman yüzleşecek kimsenin olmaması beni derinden üzüyor. Ben çocuğumu kaybettim ve geri gelmeyecek. Lütfen emsal karar verilsin" diye konuştu.

        Sanık avukatlarının savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, tüm sanıkların üzerine atılı suçların beraatına karar verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mahalle yolunu tomruklarla kapattı

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir kişi, ikametinin bulunduğu sokağın bir bölümünün kendi tapulu arazisi içinde kaldığını öne sürerek yolu tomruk ve parke taşlarıyla kapattı. (Anka)

        #Aydın
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Asensio derbiye yetişek mi?
        Asensio derbiye yetişek mi?
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"