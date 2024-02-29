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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler SATIŞTA! BİM aktüel 1 Mart 2024 kataloğu: Ev eşyası kampanyaları! Bu hafta BİM katalog indirimli ürünler fiyat listesinde neler var? - Merak Edilenler Haberleri

        BİM 1 Mart 2024 kataloğu: İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta mart ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile mart ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 00:40 Güncelleme: 01.03.2024 - 00:40
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        1

        BİM aktüel ürünler 1 Mart 2024 kataloğu alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 1 Mart 2024 kataloğu ve fiyat listesi...

        2

        BİM AKTÜEL 1 MART KATALOĞU

        LG 55" 4K Smart Nanocell TV 20.999 TL

        Range Çay Makinesi 999 TL

        Onvo Dijital Tost Makinesi 2.599 TL

        Elektrikli bisiklet 12.999 TL

        3

        Ayaklı Gold Rimli Kase 21 cm 99 TL

        Rakle Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı 139 TL

        Okyanus Gold Askılı Fincanlı-Kağıt Havluluk Çeşitleri 97,50 TL

        4

        Kütahya Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 37,50 TL

        Kütahya Porselen Kase 85 TL

        Chef's Pro Yuvarlak Tepsi 30 cm 179 TL

        5

        Oyunca polis Seti 149 TL

        3 Boyutlu Hikaye Kitapları 34,50 TL

        Letoon Kadın Ayakkabı 369 TL

        Peluş Çanta 219 TL

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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