ŞOK 29 Nisan aktüel kataloğu yayında: Bu Çarşamba ŞOK marketlere iPhone 15 ve bulaşık makinesi geliyor!
ŞOK marketin 29 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı. Bu Çarşamba günü tüm ŞOK marketlerde beyaz eşyadan teknolojik aletlere, elektronik eşyalardan temizlik malzemelerine, temel gıda ürünlerinden mutfak gereçlerine, bahçe ekipmanlarından ev kıyafetlerine kadar birçok ürün alışverişseverlerle buluşacak. İşte ŞOK 29 Nisan 2026 Çarşamba fırsatları aktüel broşürü...
ŞOK market 29 Nisan Çarşamba fırsatları aktüel kataloğu belli oldu. Yarından itibaren tüm ŞOK marketlerde iPhone 15, televizyon, bluetooth kulaklık, çamaşır makinesi, derin dondurucu, buzdolabı, bulaşık makinesi, ot biçme ve tırpan makinesi, şarjlı budama makinesi, hortum makarası seti, bahçe sulama tabancası, pijama takımı, kapı önü paspası, krep tava, cam termos, şeffaf sebil, sos şişesi, koltuk ve halı yıkama makinesi, su ısıtıcı, tost makinesi, çok amaçlı elektrikli tencere, baharat öğütücü, sensörlü duvar lambası, plaj havlusu gibi çeşitli ürünler raflarda yerini alacak. İşte ŞOK 29 Nisan 2026 Çarşamba fırsatları aktüel broşürü ve ürün fiyatları haberimizde...
Mis tam yağlı tost peyniri 1 kg 299 TL
Mis lokum kıvamında tam yağlı beyaz peynir 1 kg 199 TL
Yörsan tam yağlı kaşar peyniri 1 kg 389 TL
Anadolu Mutfağı iri kuru fasulye 1 kg 69 TL
Anadolu Mutfağı yeşil mercimek 1 kg 57 TL
Sütaş yarım yağlı süt 4x1 lt 175 TL
Terem kase bitkisel sürülebilir yağ 250 gr 56 TL
Bizim bitkisel yağlı krema 200 ml 25 TL
İçim tam yağlı süzme peynir 1 kg 209 TL
Lio az tuzlu salamura siyah zeytin 800 gr 129 TL
Lio çizik yeşil zeytin 400 gr 79 TL
Polonez/Aytaç şipşak piliç jambon 60 gr 19 TL
Polonez hindi salam 2x50 gr 44 TL
Deren filiz çay 500 gr 99 TL
Dudomi noodle körili/tavuk çeşnili 5'li 59 TL
Superfresh frulove meyveli tatlı topları 140 gr 239 TL
Dr. Oetker krem şanti 144 gr 64 TL
Vatan kornişon turşusu 670 gr 49 TL
Lavita spoonfull 150 gr 44 TL
Magnum mini çeşitleri 269 TL
Golf maraşım sade 500 ml 184 TL
Haribo çilek/sulu yumuşak şekerleme 200 gr 49 TL
Ülker çokomel çilekli 15'li 69 TL
Fellat granola meyveli bar 3'lü 89 TL
Bebeto süper belt barbie meyveli yumuşak şeker 140 gr 39 TL
Torku miniki çilekli nuga bar 240 gr 54 TL
Tatkrak peynirli/baharatlı kraker 32 TL
Ülker hanımeller bisküvi çeşitleri 42 TL
Amigo tuzlu/tuzsuz ayçekirdeği 400 gr 64 TL
Çerezos ultra dev boy mısır cipsi 49 TL
Dimes mango/karpuz çilek 1 lt 54 TL
Akmina karadut&frenk üzümü 1 lt 34 TL
Fruko gazoz 2,5 lt 49 TL
Blendax şampuan çeşitleri 500 ml 99 TL
Sensodyne hassas bakım diş fırçası 1+1 139 TL
Sensodyne gelişmiş beyazlık diş fırçası 1+1 160 TL
Sensodyne beyazlatıcı diş macunu 75 ml 160 TL
Sensodyne komple koruma diş macunu 75 ml 149 TL
Sleepy natural bebek bezi çeşitleri 219 TL
Dermokil çay ağacı yağı yüz temizleme jeli/tonik 200 ml 99 TL
Nivea yoğun besleyici vücut sütü 250 ml 125 TL
Nivea soft bakım kremi 200 ml 87 TL
Derby tıraş bıçağı 10'lu 139 TL
Derby lady 2 bıçaklı 5'li 47 TL
Derby tıraş bıçağı tekli 11 TL
Derby samurai platinum 3 bıçaklı 24 TL
Canped emici külot hasta bezi xl 199 TL
Fairy elde sıvı bulaşık deterjanı 750 ml 69 TL
Yumoş extra konsantre yumuşatıcı çeşitleri 1440 ml 199 TL
Bingo soft yumuşatıcı 5 lt 169 TL
Mintax bulaşık deterjanı 4 kg 109 TL
Bingo sıvı çamaşır deterjanı 1,75 lt 149 TL
Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi 2,999 TL
Kiwi su ısıtıcı 399 TL
Arzum tostçu tost makinesi 1,899 TL
Torima çok amaçlı elektrikli tencere 899 TL
Torima baharat öğütücü 2'li 549 TL
Petrix solar mum efektli bahçe lambası 100 TL
Petrix sensörlü solar duvar lambası 185 TL
Petrix solar ledli askılı bahçe aplik lambası 249 TL
Petrix solar güneş enerjili zil ışıkları 399 TL
Petrix 20'li midye led ışık zinciri 299 TL
Kochler solar mantar lamba 219 TL
Dijital baskılı plaj havlusu 249 TL
Kapüşonlu panço çocuk havlu 249 TL
Çizgili peştemal 169 TL
Jakarlı plaj havlusu 149 TL
Tek yüz peştemal havlu 149 TL
Peştemal 100 TL
Şarjlı çalı/çim ve tırpan makinesi 1,490 TL
Aprilla şarjlı budama makası 1,190 TL
Şarjlı çit/çim kesme makinesi 899 TL
Pro hortum makarası seti 999 TL
Monique taşınabilir hortum seti 449 TL
Döner başlıklı sulama fıskiyesi 129 TL
Otomatik 7 fonksiyonlu bahçe sulama seti 229 TL
Taşınabilir makaralı hortum seti 429 TL
Spiral hortum seti 329 TL
3 kollu döner fıskiye 229 TL
Bahçe sulama tabancası 159 TL
Bahçe sulama başlığı seti 100 TL
Kaktüs saksı no 1 11 TL
Kaktüs saksı no 2 16 TL
Kaktüs saksı no 3 29 TL
Kemer saksı no 1 11 TL
Kemer saksı no 2 17 TL
Kemer saksı no 3 27 TL
Prizma saksı no 1 9 TL
Prizma saksı no 2 16 TL
Prizma saksı no 3 27 TL
Kaktüs balkon saksı no 1 19 TL
Kaktüs balkon saksı no 2 39 TL
Sahra saksı no 1 9 TL
Sahra saksı no 2 14 TL
Sahra saksı no 3 19 TL
Sahra saksı no 4 29 TL
Sahra saksı no 5 59 TL
Kemer balkon saksı no 1 59 TL
Kemer balkon saksı no 2 100 TL
Truva saksı no 1 19 TL
Truva saksı no 2 29 TL
Fısfıs çiçek sulama spreyi 39 TL
Bitki toprağı 10 lt 49 TL
Kumsal krep tava 299 TL
Kumsal turta kek kalıbı 299 TL
Kek kalıbı çeşitleri 199 TL
Star termos cam termos 1,5 lt 399 TL
Desenli kare saklama kabı 3'lü set 169 TL
Paşabahçe keyif kulplu çay bardağı 6'lı 125 TL
Cam çay tabağı 6'lı 299 TL
Dik kenarlı cam tabak 149 TL
Şeffaf sebil 4 lt 299 TL
Pirge çelik pastacılık ürünleri 269 TL
Cam tas kase 75 TL
Cam meyve-çerezlik 75 TL
Silikon kek ve kurabiye kalıbı çeşitleri 129 TL
Silikon ölçülü hamur açma matı 129 TL
Pasta seti 2'li 149 TL
Rooc meyve bıçağı 3'lü 75 TL
Krema sıkma çeşitleri 75 TL
Sos şişesi 700 ml 39 TL
Sos şişesi 400 ml 29 TL
Silikon kek kalıbı çeşitleri 100 TL
Baharatlık seti 3'lü 149 TL
Mikser kabı 3 lt 100 TL
Kadın pijama takımı aksesuarlı 499 TL
Kadın pijama takımı desenli 449 TL
2'li kadın slip desenli 79 TL
Kadın çift toka terlik 119 TL
2'li kadın ribanalı soket çorap 75 TL
2'li kadın patik çorap 59 TL
Kapı önü paspası 100 TL
Dinarsu limon desenli masa örtüsü 299 TL
Limon desenli mutfak önlüğü 100 TL
Limon desenli fırın eldiveni 79 TL
Nakışlı 2'li kurulama bezi seti 119 TL
Kulplu termos piknik çantası 20 L 399 TL
Kale termos çanta desenli 20 L 249 TL
Termos çanta desenli 10 L 229 TL
Grundig 55" gq 750a televizyon 27,999 TL
Grundig 75" gq 850a televizyon 54,999 TL
Apple iPhone 15 128 gb siyah 47,999 TL
Apple 20w usb-c güç adaptörü 799 TL
Sunny 60" 4k ultra hd smart led televizyon 22,999 TL
Xiaomi redmi buds 4 tws bluetooth kulaklık 949 TL
Altus al 2104 sandık tipi derin dondurucu 11,999 TL
Altus al cm 91254 d 9 kg çamaşır makinesi 20,999 TL
Altus al km 846 ısı pompalı kurutma makinesi 15,499 TL
Altus al 355 bs statik buzdolabı 19,999 TL
Altus al 413 p 3 programlı bulaşık makinesi 12,999 TL