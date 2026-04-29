        ŞOK 29 Nisan 2026 aktüel indirim kataloğu yayında: Bu Çarşamba ŞOK marketlere iPhone 15 ve bulaşık makinesi geliyor!

        ŞOK marketin 29 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı. Bu Çarşamba günü tüm ŞOK marketlerde beyaz eşyadan teknolojik aletlere, elektronik eşyalardan temizlik malzemelerine, temel gıda ürünlerinden mutfak gereçlerine, bahçe ekipmanlarından ev kıyafetlerine kadar birçok ürün alışverişseverlerle buluşacak. İşte ŞOK 29 Nisan 2026 Çarşamba fırsatları aktüel broşürü...

        Habertürk
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 00:23 Güncelleme:
        1

        ŞOK market 29 Nisan Çarşamba fırsatları aktüel kataloğu belli oldu. Yarından itibaren tüm ŞOK marketlerde iPhone 15, televizyon, bluetooth kulaklık, çamaşır makinesi, derin dondurucu, buzdolabı, bulaşık makinesi, ot biçme ve tırpan makinesi, şarjlı budama makinesi, hortum makarası seti, bahçe sulama tabancası, pijama takımı, kapı önü paspası, krep tava, cam termos, şeffaf sebil, sos şişesi, koltuk ve halı yıkama makinesi, su ısıtıcı, tost makinesi, çok amaçlı elektrikli tencere, baharat öğütücü, sensörlü duvar lambası, plaj havlusu gibi çeşitli ürünler raflarda yerini alacak. İşte ŞOK 29 Nisan 2026 Çarşamba fırsatları aktüel broşürü ve ürün fiyatları haberimizde...

        2

        Mis tam yağlı tost peyniri 1 kg 299 TL

        Mis lokum kıvamında tam yağlı beyaz peynir 1 kg 199 TL

        Yörsan tam yağlı kaşar peyniri 1 kg 389 TL

        Anadolu Mutfağı iri kuru fasulye 1 kg 69 TL

        Anadolu Mutfağı yeşil mercimek 1 kg 57 TL

        Sütaş yarım yağlı süt 4x1 lt 175 TL

        Terem kase bitkisel sürülebilir yağ 250 gr 56 TL

        Bizim bitkisel yağlı krema 200 ml 25 TL

        İçim tam yağlı süzme peynir 1 kg 209 TL

        Lio az tuzlu salamura siyah zeytin 800 gr 129 TL

        Lio çizik yeşil zeytin 400 gr 79 TL

        Polonez/Aytaç şipşak piliç jambon 60 gr 19 TL

        Polonez hindi salam 2x50 gr 44 TL

        Deren filiz çay 500 gr 99 TL

        Dudomi noodle körili/tavuk çeşnili 5'li 59 TL

        Superfresh frulove meyveli tatlı topları 140 gr 239 TL

        Dr. Oetker krem şanti 144 gr 64 TL

        Vatan kornişon turşusu 670 gr 49 TL

        Lavita spoonfull 150 gr 44 TL

        Magnum mini çeşitleri 269 TL

        Golf maraşım sade 500 ml 184 TL

        Haribo çilek/sulu yumuşak şekerleme 200 gr 49 TL

        Ülker çokomel çilekli 15'li 69 TL

        Fellat granola meyveli bar 3'lü 89 TL

        Bebeto süper belt barbie meyveli yumuşak şeker 140 gr 39 TL

        Torku miniki çilekli nuga bar 240 gr 54 TL

        Tatkrak peynirli/baharatlı kraker 32 TL

        Ülker hanımeller bisküvi çeşitleri 42 TL

        Amigo tuzlu/tuzsuz ayçekirdeği 400 gr 64 TL

        Çerezos ultra dev boy mısır cipsi 49 TL

        Dimes mango/karpuz çilek 1 lt 54 TL

        Akmina karadut&frenk üzümü 1 lt 34 TL

        Fruko gazoz 2,5 lt 49 TL

        3

        Blendax şampuan çeşitleri 500 ml 99 TL

        Sensodyne hassas bakım diş fırçası 1+1 139 TL

        Sensodyne gelişmiş beyazlık diş fırçası 1+1 160 TL

        Sensodyne beyazlatıcı diş macunu 75 ml 160 TL

        Sensodyne komple koruma diş macunu 75 ml 149 TL

        Sleepy natural bebek bezi çeşitleri 219 TL

        Dermokil çay ağacı yağı yüz temizleme jeli/tonik 200 ml 99 TL

        Nivea yoğun besleyici vücut sütü 250 ml 125 TL

        Nivea soft bakım kremi 200 ml 87 TL

        Derby tıraş bıçağı 10'lu 139 TL

        Derby lady 2 bıçaklı 5'li 47 TL

        Derby tıraş bıçağı tekli 11 TL

        Derby samurai platinum 3 bıçaklı 24 TL

        Canped emici külot hasta bezi xl 199 TL

        Fairy elde sıvı bulaşık deterjanı 750 ml 69 TL

        Yumoş extra konsantre yumuşatıcı çeşitleri 1440 ml 199 TL

        Bingo soft yumuşatıcı 5 lt 169 TL

        Mintax bulaşık deterjanı 4 kg 109 TL

        Bingo sıvı çamaşır deterjanı 1,75 lt 149 TL

        4

        Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi 2,999 TL

        Kiwi su ısıtıcı 399 TL

        Arzum tostçu tost makinesi 1,899 TL

        Torima çok amaçlı elektrikli tencere 899 TL

        Torima baharat öğütücü 2'li 549 TL

        Petrix solar mum efektli bahçe lambası 100 TL

        Petrix sensörlü solar duvar lambası 185 TL

        Petrix solar ledli askılı bahçe aplik lambası 249 TL

        Petrix solar güneş enerjili zil ışıkları 399 TL

        Petrix 20'li midye led ışık zinciri 299 TL

        Kochler solar mantar lamba 219 TL

        Dijital baskılı plaj havlusu 249 TL

        Kapüşonlu panço çocuk havlu 249 TL

        Çizgili peştemal 169 TL

        Jakarlı plaj havlusu 149 TL

        Tek yüz peştemal havlu 149 TL

        Peştemal 100 TL

        5

        Şarjlı çalı/çim ve tırpan makinesi 1,490 TL

        Aprilla şarjlı budama makası 1,190 TL

        Şarjlı çit/çim kesme makinesi 899 TL

        Pro hortum makarası seti 999 TL

        Monique taşınabilir hortum seti 449 TL

        Döner başlıklı sulama fıskiyesi 129 TL

        Otomatik 7 fonksiyonlu bahçe sulama seti 229 TL

        Taşınabilir makaralı hortum seti 429 TL

        Spiral hortum seti 329 TL

        3 kollu döner fıskiye 229 TL

        Bahçe sulama tabancası 159 TL

        Bahçe sulama başlığı seti 100 TL

        Kaktüs saksı no 1 11 TL

        Kaktüs saksı no 2 16 TL

        Kaktüs saksı no 3 29 TL

        Kemer saksı no 1 11 TL

        Kemer saksı no 2 17 TL

        Kemer saksı no 3 27 TL

        Prizma saksı no 1 9 TL

        Prizma saksı no 2 16 TL

        Prizma saksı no 3 27 TL

        Kaktüs balkon saksı no 1 19 TL

        Kaktüs balkon saksı no 2 39 TL

        Sahra saksı no 1 9 TL

        Sahra saksı no 2 14 TL

        Sahra saksı no 3 19 TL

        Sahra saksı no 4 29 TL

        Sahra saksı no 5 59 TL

        Kemer balkon saksı no 1 59 TL

        Kemer balkon saksı no 2 100 TL

        Truva saksı no 1 19 TL

        Truva saksı no 2 29 TL

        Fısfıs çiçek sulama spreyi 39 TL

        Bitki toprağı 10 lt 49 TL

        6

        Kumsal krep tava 299 TL

        Kumsal turta kek kalıbı 299 TL

        Kek kalıbı çeşitleri 199 TL

        Star termos cam termos 1,5 lt 399 TL

        Desenli kare saklama kabı 3'lü set 169 TL

        Paşabahçe keyif kulplu çay bardağı 6'lı 125 TL

        Cam çay tabağı 6'lı 299 TL

        Dik kenarlı cam tabak 149 TL

        Şeffaf sebil 4 lt 299 TL

        Pirge çelik pastacılık ürünleri 269 TL

        Cam tas kase 75 TL

        Cam meyve-çerezlik 75 TL

        Silikon kek ve kurabiye kalıbı çeşitleri 129 TL

        Silikon ölçülü hamur açma matı 129 TL

        Pasta seti 2'li 149 TL

        Rooc meyve bıçağı 3'lü 75 TL

        Krema sıkma çeşitleri 75 TL

        Sos şişesi 700 ml 39 TL

        Sos şişesi 400 ml 29 TL

        Silikon kek kalıbı çeşitleri 100 TL

        Baharatlık seti 3'lü 149 TL

        Mikser kabı 3 lt 100 TL

        7

        Kadın pijama takımı aksesuarlı 499 TL

        Kadın pijama takımı desenli 449 TL

        2'li kadın slip desenli 79 TL

        Kadın çift toka terlik 119 TL

        2'li kadın ribanalı soket çorap 75 TL

        2'li kadın patik çorap 59 TL

        Kapı önü paspası 100 TL

        Dinarsu limon desenli masa örtüsü 299 TL

        Limon desenli mutfak önlüğü 100 TL

        Limon desenli fırın eldiveni 79 TL

        Nakışlı 2'li kurulama bezi seti 119 TL

        Kulplu termos piknik çantası 20 L 399 TL

        Kale termos çanta desenli 20 L 249 TL

        Termos çanta desenli 10 L 229 TL

        8

        Grundig 55" gq 750a televizyon 27,999 TL

        Grundig 75" gq 850a televizyon 54,999 TL

        Apple iPhone 15 128 gb siyah 47,999 TL

        Apple 20w usb-c güç adaptörü 799 TL

        Sunny 60" 4k ultra hd smart led televizyon 22,999 TL

        Xiaomi redmi buds 4 tws bluetooth kulaklık 949 TL

        9

        Altus al 2104 sandık tipi derin dondurucu 11,999 TL

        Altus al cm 91254 d 9 kg çamaşır makinesi 20,999 TL

        Altus al km 846 ısı pompalı kurutma makinesi 15,499 TL

        Altus al 355 bs statik buzdolabı 19,999 TL

        Altus al 413 p 3 programlı bulaşık makinesi 12,999 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şişhane'de otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı; kaza kamerada 1 ölü 3 yaralı

         ŞİŞHANE'de Yusuf A. (36) yönetimindeki otomobilin çarptığı motosiklet sürüklenerek otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        Akıl almaz kaza! Okul servisi uçtu: 1 yaralı
        Akıl almaz kaza! Okul servisi uçtu: 1 yaralı
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        İran medyası: 52 İran gemisi abluka hattından geçti
        İran medyası: 52 İran gemisi abluka hattından geçti
        Zelenskiy'den İsrail'e tepki
        Zelenskiy'den İsrail'e tepki
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü!
        Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü!
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor