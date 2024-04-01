Satranç tutkusu 'Kurulu Düzen’ sergisinde

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği ressam Büşra Aktekinoğlu Babat’ın ‘Kurulu Düzen’ adlı sergisi, 30 Nisan tarihine kadar Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşacak. Son dönem resimlerine tutkusu satrancı da ekleyen sanatçı Büşra Aktekinoğlu Babat, “Yaşadığımız hayatı satranç olarak görüyorum” diyerek şöyle devam ediyor:

“Bu oyunda geri adım da atsak kazanma odaklı oluyoruz. Bu oyun kadar eğlenceli fakat düşündüren bir hayatın ortasındayız. Oyunda belirli bir süremiz var ve yanlış hamle nasıl bütün oyunu bozabiliyorsa, verdiğimiz yanlış bir karar tüm hayatımızı etkileyebiliyor. Ortak olan bir nokta daha var, kurallarımız… Özellikle derdini anlatamayan canlılara karşı adil olmalıyız.”

Dünyanın var oluşundan bu yana hayvanlarla beraber olduğumuzu ancak uzun zamandır onların karşısında durduğumuzu ifade eden Babat, “Hayvanlar bizim geçmişimiz ama biz onların ölümü haline geldik. Bu beni incitiyor. Oysa her şey farklı olabilirdi, yan yana ilerleyebilirdik. Üstelik bu bizi satranç gibi yönettiğimiz hayat oyununda daha güçlü kılabilirdi” diyor.

Sanatçı; kelimelerinin yetmediği yerde resimlerle ilerlediğini, sembol olarak her dönemin popüler oyuncağı tahta oyuncak atları kullandığını vurguluyor. Eserlerinde dil, din veya önem verilen her şeyi bir kenara bırakarak önce insan olabilmeyi, bunun da yolunun masum canlılara merhamet etmekten geçtiğini sorgulatmaya çalışıyor.