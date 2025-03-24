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        Haberler Dünya Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler | Dış Haberler

        ABD'de bir yetkili savaş planlarını gazeteciye gönderdi

        ABD'de bir ulusal güvenlik yetkilisi, Husilere yönelik saldırı planlarını içeren mesajı, Atlantik dergisi editörü Jeffrey Goldberg'e gönderdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Hughes, olayın gerçekliğini teyit etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 21:09 Güncelleme: 24.03.2025 - 21:09
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        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
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        ABD ordusunun Yemen'de Husilere düzenlediği saldırılara ilişkin savaş planlarının, bir ulusal güvenlik yetkilisi tarafından yanlışlıkla Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'e gönderildiği ortaya çıktı.

        ABD'nin Yemen'deki savaş planlarının yanlışlıkla bir gazeteciye gönderilmesi Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

        Söz konusu savaş planları kendisine gönderilen Atlantic dergisi editörü Goldberg tarafından kamuoyuna ilan edilen durum, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes tarafından da teyit edildi.

        Goldberg, "Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, kendisinin önce ulusal güvenlik yetkililerinin yer aldığı bir Signal grubuna eklendiğini ve daha sonra da Savunma Bakanı Pete Hegseth'in gönderdiği mesajda Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını anlattı.

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        Goldberg, yazısında, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." ifadelerini kullandı.

        "Gündeme gelen mesaj dizisinin gerçek olduğu görülüyor"

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Hughes, konunun medyaya yansıması üzerine yazılı açıklama yaparak "Gündeme gelen mesaj dizisinin gerçek olduğu görülüyor ve bu mesaj zincirine yanlışlıkla bir numaranın nasıl eklendiğini gözden geçiriyoruz." ifadesine yer verdi.

        Gazetecinin yanlışlıkla gruba nasıl eklendiğini araştırdıklarını belirten Hughes, bunun Yemen operasyonlarına herhangi bir zarar vermediğini savundu.

        Sosyal medyada ise birçok kullanıcı, ABD'nin gizli olan savaş planlarının bu şekilde yanlışlıkla bir gazeteciye gönderilmesinin kabul edilemez olduğu yorumlarını öne çıkardı.

        ABD 15 Mart günü Yemen'de Husilere yönelik saldırılar düzenlemiş, saldırıyı Başkan Donald Trump dünya kamuoyuna duyurmuştu.

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