Savaşçı 53. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merakla beklenmeye başlandı. Savaşçı'da Yıldız ve Serdar'ın evliliği yüzlerde tebessüm bırakırken, Bozok Yüzbaşı'nın Aslı'ya ettiği veda izleyiciyi gözyaşlarına boğdu. Leyla’nın son anda eline bir koz geçirdiğini sanması, hayatının en büyük hatası oldu. İşte Savaşçı 52. son bölüm ve 53. yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

SAVAŞÇI 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı 53. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

SAVAŞÇI 52. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kağan’ın içinde olduğu bombalı aracın infilak etmesiyle, Çiğdem ve Bahtiyar büyük bir şok yaşarlar. Kağan’ın akıbetini öğrenmek için endişeyle patlayan aracın yanına koşarken, Leyla ve adamları da bölgeden uzaklaşmak için harekete geçmişlerdir. Ancak Leyla’nın son anda eline bir koz geçirdiğini sanması, hayatının en büyük hatası olacaktır.

Bu arada Türk Dünyası Kurultayı başarıyla tamamlanmıştır. Albay Kopuz ise Karon’un kampında bombardıman altında kalan Seyfi’ye ulaşmaya çalışır. Gelen bir istihbaratı değerlendiren Albay Kopuz, Kılıç Timi’ni operasyona çıkarır. Ancak operasyonda her şey yolunda gitse de Yörük Haydar’a kurulan şeytani plan, olayları içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır.

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