Savaşçı dizisi neden yok

Savaşçı dizisi 60. yeni bölüm için nefesler tutuldu. İki haftadır Savaşçı dizisinin yeni bölümü ekrana gelmedi. İzleyiciler neden yayınlanmadığını merak ediyorlardı. İşte Savaşçı dizisinin yayınlanmamasının nedeni...

SAVAŞÇI DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kılıç Timi ve Türk Dünyası askerleri eğitim faaliyeti sırasında saldırıya uğramışlardır. Yüzbaşı Kağan’ın uçurumdan düşmesini son anda elini yakalayarak, engellemeye çalışan İlyas’ın gücü tükenirken, teröristler de ateş çemberini daraltırlar. Saldırının sonuçları Kutalmış Paşa, Albay Kopuz, Kılıç Timi ve Türk Dünyası’nın askerlerini derinden sarsarken, hayalini kurdukları Türk Birliği’nin de geleceğini etkileyecektir.

Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan, adanmış kahramanlar olan “Bordo Bereliler”in hikayesini ele alan “Savaşçı” dizisinin çekimleri zor hava şartları altında Eskişehir’de devam ediyor.

Zorlu şartlar!

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisinin çekimlerinde zorlu hava şartlarına rağmen oyuncular kar, kış tanımadı.

SAVAŞÇI DİZİSİ NEDEN YOK?

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