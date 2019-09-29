Savaşçı yeni sezon tarihi seyircisi tarafından sıkça internette sıkça sorgulanıyor. FOX TV ekranlarının büyük bir heyecanla izlenen dizisi Savaşçı yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, kanal tarafından açıklama geldi mi?

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2019

Savaşçı yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 4. sezonu ile izleyicisinin karşısına çıkacak olan Savaşçı'nın ne zaman başlayacağıyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

SAVAŞÇI YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Savaşçı 4. sezon 1'nci, 2'nci ve 3'ncü fragmanları yayınlandı.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Astsubay Bayram Bayat yere döşenmiş olan bombayı fark etse de, Velid’in butona basmasıyla bombalar infilak eder. Her şeye şahit olan Kağan ve Yörük Haydar arkadaşlarının akıbetini öğrenmek için acele ederler. Ancak çatışma seslerinin duyulduğu köydeki teröristleri de durdurmak zorundadırlar. Karargahta ise Kılıç Timi’yle irtibat kurulamadığı için endişeli bekleyiş sürerken, Üsteğmen Funda’nın bir ayrıntıyı göz ardı etmemesi olayların seyrini değiştirecektir.

Melik’i ortadan kaldırmaya kararlı olan Yüzbaşı Kağan Bozok ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt beklenmedik bir şekilde ele geçirdikleri bir bilgiyi değerlendirirler ve hemen harekete geçerler. Ancak Türk Askeri’nin peşine düştüğünü anlayan Melik, kurtulmak için hamlesini yapar. Fakat işler beklediği gibi gitmez. Kağan ve Haydar Yüzbaşı’yı karşısında gören Melik çılgına dönse de, onun için artık yolun sonudur.