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Savaşçı oyuncuları kimler? Savaşçı dizisi konusu nedir? Savaşçı nerede çekiliyor?

FOX TV ekranlarının büyük bir heyecanla takip edilen dizisi Savaşçı yeni sezonun ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Peki, başrolünü Berk Oktay'ın aldığı Savaşçı dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Savaşçı dizisi nerede çekiliyor? İşte Savaşçı ile ilgili ayrıntılar...

Savaşçı oyuncuları kimler

Savaşçı dizisi oyuncuları kimler? Savaşçı dizisi konusu nedir ve nerede çekildi? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. FOX TV ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Savaşçı dizisine dair detaylar haberimizde...

SAVAŞÇI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Savaşçı dizisinin akışı 15 Temmuz 2016’dan itibaren başlar. Yüzbaşı Kağan Bozok (Berk Oktay) ve Albay Halil İbrahim Kopuz (Murat Serezli) daha önceki davalarda içeri alınmış ve alıkonmuş iki Türk subayıdır. 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası devletin üst kurumları Kopuz’un göreve dönmesini ister. Kopuz, eskiden liderliğini yaptığı “Kılıç Timi” kadrosunun kurulması şartıyla göreve döneceğini söyler. Başlarda itiraz edilse bile sonradan Albay Kopuz’un göreve dönmesi için Kılıç Timi toplanır. Kılıç Timi’nden bazıları ordudan atılmış, bazıları içeri atılmış olsa bile ordudan atılanlar göreve yeniden alınır. Ergenekon ve türü davalarda içeri atılmış askerler içeriden çıkarılır ve görevlerine geri dönerler. Göreve döndükten sonra sınır ötesi harekatlara katılırlar, PKK ile çatışmalara girerler akış bu şekilde devam etmektedir.

 

SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

KarakterOyuncuBölüm
Yüzbaşı Kağan BozokBerk Oktay1-
Albay Halil İbrahim KopuzMurat Serezli1-
Yüzbaşı Haydar BozkurtSarp Levendoğlu1-
Astsubay Çavuş İlyasAli Tarık Fındık1-
Astsubay Kıdemli Üstçavuş Selçuk YenilmezDoğan Bayraktar1-
Üsteğmen Fazıl Batur GökbudakSertan Erkaçan1-
Selver BozokNazan Diper1-
Çiğdem TeğmenGaye Turgut11-
Tümgeneral Ahmet KutalmışSerhat Nalbantoğlu11-
Üsteğmen Pilot Funda TuraçMüjde Uzman56-
Astsubay Çavuş İlhan YazırBahadır Buyruk77-
Astsubay Ali ÇekiçSerkan Kuru77-
Astsubay Demir DöğerOgeday Girişken77-
MarkusGökçen Gökçebağ77-
AkkızZerrin Sümer77-
AyçaSeçil Buket Akıncı77-

 

SAVAŞÇI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin birçok sahnesi dağlık alanda gerçekleşiyor. Bu yüzden dağ sahneleri Konya ve Ankara'da gerçekleşiyor. Dağ sahneleri dışında kalan diğer sahneler için de Eskişehir'de çekim yapılıyor. Eskişehir ve Konya arasında yapılan çekimler için iki şehre de büyük set platoları kuruldu.

 

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