AVM'ye bombalı eylemde bulunacaklardı

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, DEAŞ silahlı terör örgütü üyeleri 2017 yılı Cumhuriyet Bayramı'nda bombalı saldırı planlıyordu. Saldırı için Bayrampaşa'daki bir AVM seçildi. En kalabalık olduğu zaman diliminde saldırı yapılacaktı. Teröristler, Esenyurt ve Arnavutköy'deki iki dairede bombaları hazırladı. Geride kanıt bırakmamak için evlerde eş zamanlı yangın çıkarıldı.



POLİS, AVM OTOPARKINDA YAKALADI



Polis evlerde yapılan aramada tüpler ve elektronik malzemelerden şüphelendi. Dairede kalanların kimlikleri tespit edildi. Planları ortaya çıkan saldırganlar AVM'nin otoparkında yakalandı. Araçlarında ve AVM'nin emanet dolaplarında 109 adet el yapımı bomba ve 2 silah ele geçirildi.

7'si tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada savcı görüşünü açıkladı. Sanıkların AVM'ye yönelik bombalı eylemde bulunmak için çalıştıklarını belirtti. AVM otoparkında yakalanan 4 sanığın polislere "Hepiniz öleceksiniz siz kafirsiniz" diye bağırdıklarını ifade etti.Savcı, AVM'de yakalanan sanıklar Can Yenil, Hatice Yurdakul, Mucahit Şahin, Sezgen Pekdemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 62 yıla kadar hapis talep etti. Savcı diğer sanıklar hakkında da 2 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmasını istedi. Duruşmada söz alan sanık Can Yenil, "Benim ilk hedefim Eminönü'nü patlatmaktı. Daha sonra AVM'ye gitmekti. Bana kimse bomba ve silah yardımında bulunmadı. Her şeyi ben yaptım" dedi. Duruşma ertelendi.