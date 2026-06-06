Saviolo Trabzonspor için geldi!
Trabzonspor'un Portekiz ekibi Vitoria'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Noah Saviolo, İstanbul'a geldi.
Giriş: 06 Haziran 2026 - 00:18 Güncelleme:
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, anlaşmaya vardığı Noah Saviolo'yu da İstanbul'a getirdi.
Portekiz ekibi Vitoria'dan kadroya dahil edilen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu taşıyan uçak 23.30 sularında İstanbul'a iniş yaptı.
Saviolo sağlık kontrolünden geçtikten sonra başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek ve 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.
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