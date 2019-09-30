Savunma Bakanlığı: Türk hava sahasını 6 kez ihlal eden, milliyeti tespit edilemeyen İHA vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile kontrol altına aldığı bölge ile Kilis'te hava sahasını altı kez ihlal eden bir insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu açıkladı.

Açıklamada, milliyeti ve tipi tespit edilemeyen İHA'nın iki F-16 tarafından vurulduğu belirtildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1178334496246112256

Açıklamada, "Yapılan koordineler sonucu kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, İncirlik'ten kalkan iki F-16 tarafından saat 13.24'te vuruldu. İHA'nın enkazı Kilis İl Jandarma unsurlarınca Çıldıroba Üs Bölgesi-Beşiriye Geçici Barınma Merkezi arasında düşmüş olarak bulundu" denildi.