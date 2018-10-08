Eti Alüminyum’un Türk mühendisleri savunma sanayinde çığır açacak buluşa imza attı: 560 milyon dolarlık ‘Şeffaf zırh’ ile savunmada devler ligine gireceğiz

Eti Alüminyum, halihazırda sadece ABD, Çin, Almanya ve Macaristan gibi ülkelerde üretilebilen şeffaf zırhı Türkiye’de üretmeye başladı. Türk mühendislerinin imza attığı bu başarı savaş gemileri, uçaklar, zırhlı araçlar ve füzelerde kullanılan ‘özel alümina’ sıkıntısını da giderecek. Fiyatı çok yüksek olan ve şeffaf zırh üretiminde kullanılan özel alüminayı üretebilen ülkeler, iç pazar ihtiyaçları ve strateji nedeniyle üretimin çok az bir kısmını ihraç etmiyor...



Bu ğün için 560 milyon dolarlık yeni yatırım planlandı. Bunyatırım aynı zamanda 1100 kişilik ek istihdan yaratacak.

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