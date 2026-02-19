Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oluyor! Savur GYO kaç lot verecek?
Sermaye Piyasası Kurulu, Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzına onay verdi. 295 milyon 400 bin lotu yatırımcılar arasında dağıtacak şirket, Yıldız Pazar'da işlem görecek. Halka arzdan kazanılacak fonun büyük bir bölümünü proje maliyetlerine harcayacak Savur GYO, 3,64 TL hisse fiyatı ile şirketin yüzde 27,12'lik kısmını halka açacak. İşte, Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz detayları
SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI HİSSE FİYATI
Şirketin hisse fiyatı 3 lira 64 kuruş olarak belirlendi.
SAVUR GYO TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Savur GYO'nun talep toplama tarihleri önümüzdeki günlerde belli olacak.
SAVUR GYO KAÇ LOT VERECEK?
Savur GYO, toplamda 295 milyon 400 bin lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı henüz belli olmadı.
SAVUR GYO FİNANSAL TABLO
SAVUR GYO HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Şirket, halka arzdan kazanacağı fonu şöyle kullanacak:
- Yüzde 85-100 Proje maliyetlerinin finansmanı
- Yüzde 0-15 İşletme sermayesi
SAVUR GYO HANGİ BANKALARDA VAR?
Savur GYO'nun hangi bankalar üzerinden halka arza olacağı henüz belli olmadı.
SAVUR GYO DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI
Bireysele eşit dağıtım
T1-T2 kullanılamaz
Halka açıklık oranı: Yüzde 27.12
Halka arz büyüklüğü: 1.1 milyar TL