Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz: Savur GYO hisse fiyatı, lot dağıtım tablosu, fon kullanımı, halka açıklık oranı ve halka arz büyüklüğü

        Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oluyor! Savur GYO kaç lot verecek?

        Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz olmaya hazırlanıyor. 295 milyon 400 bin lot dağıtmaya hazırlanan şirket, halka arz kazancını proje maliyetlerinin finansmanı ve işletme sermayesi için kullanacak. Önümüzdeki günlerde talep toplamaya başlayacak Savur GYO'nun 1.1 milyar TL'ye denk gelen yüzde 27.12'lik kısmı halka açılacak. İşte, Savur GYO hisse fiyatı, lot miktarı ve diğer halka arz detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 07:53 Güncelleme: 19.02.2026 - 07:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sermaye Piyasası Kurulu, Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzına onay verdi. 295 milyon 400 bin lotu yatırımcılar arasında dağıtacak şirket, Yıldız Pazar'da işlem görecek. Halka arzdan kazanılacak fonun büyük bir bölümünü proje maliyetlerine harcayacak Savur GYO, 3,64 TL hisse fiyatı ile şirketin yüzde 27,12'lik kısmını halka açacak. İşte, Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz detayları

        2

        SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI HİSSE FİYATI

        Şirketin hisse fiyatı 3 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

        3

        SAVUR GYO TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Savur GYO'nun talep toplama tarihleri önümüzdeki günlerde belli olacak.

        4

        SAVUR GYO KAÇ LOT VERECEK?

        Savur GYO, toplamda 295 milyon 400 bin lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı henüz belli olmadı.

        5

        SAVUR GYO FİNANSAL TABLO

        Finansal Tablo 2024/3 2023/12-8
        Hasılat 8.5 milyon TL 11.5 milyon TL
        Brüt kâr 8.5 milyon TL 11.5 milyon TL
        6

        SAVUR GYO HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

        Şirket, halka arzdan kazanacağı fonu şöyle kullanacak:

        - Yüzde 85-100 Proje maliyetlerinin finansmanı

        - Yüzde 0-15 İşletme sermayesi

        7

        SAVUR GYO HANGİ BANKALARDA VAR?

        Savur GYO'nun hangi bankalar üzerinden halka arza olacağı henüz belli olmadı.

        8

        SAVUR GYO DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

        Bireysele eşit dağıtım

        T1-T2 kullanılamaz

        Halka açıklık oranı: Yüzde 27.12

        Halka arz büyüklüğü: 1.1 milyar TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor
        Epstein'in New York'ta evinin güvenliğini İsrail mi kurdu?
        Epstein'in New York'ta evinin güvenliğini İsrail mi kurdu?
        5 işsizden 1’i sanayiden
        5 işsizden 1’i sanayiden
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        ABD: İran'a saldırı için pek çok gerekçe var
        ABD: İran'a saldırı için pek çok gerekçe var
        Pezeşkiyan: Dayatmaya boyun eğmeyiz
        Pezeşkiyan: Dayatmaya boyun eğmeyiz
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"