Sayı sekansları günah mı? Diyanet'e göre sayı sekansları caiz mi?

SAYI SEKANSLARI GÜNAH MI?

Sayı sekansları meselesi İslam inancında inanç ve tevekkül anlayışı çerçevesinde değerlendirilir. Belirli sayıların tekrar edilmesiyle evrene mesaj gönderildiği isteklerin gerçekleştiği ya da kaderin değiştirildiği düşüncesi dini açıdan doğru kabul edilmez. Bu tür yaklaşımlar sayılara bağımsız bir güç atfetme riskini taşır ve inanç açısından sakıncalı görülür. Çünkü İslam’da etki ve hüküm yalnızca Allah’a aittir. Bir sayının kendi başına koruyucu yönlendirici ya da sonuç doğurucu kabul edilmesi tevekkül anlayışıyla bağdaşmaz. Bu nedenle sayı sekanslarını bir inanç yöntemi gibi görmek ve onlardan medet ummak uygun sayılmaz.

REKLAM

Buna karşılık sayıları yalnızca hatırlatma ya da zihinsel odaklanma aracı şeklinde görmek inanç boyutu taşımıyorsa farklı değerlendirilir. Ancak bu sınır çoğu zaman belirsizleşir ve kişi farkında olmadan sayılara anlam yüklemeye başlayabilir. Bu da dini hassasiyet açısından risk oluşturur. İslam’da dua zikir ve yöneliş belirli sayıların gizli gücüne değil Allah’ın iradesine bağlanır. İnanç alanında kaynağı vahye dayanmayan uygulamalara itibar edilmez.

RİTÜEL NEDİR VE İSLAM’DA CAİZ Mİ? Ritüel kavramı belirli bir amaca ulaşmak niyetiyle tekrar edilen sembolik davranışlar bütünü anlamı taşır ve genellikle inanç ya da gelenek temelli uygulamalarla ilişkilendirilir. İslam’da ibadetler vahiy temelli olup şekli ve içeriği belirlenmiş uygulamalardır. Bu nedenle İslamiyet dışı inanç sistemlerinden gelen ritüellerin ibadet niyetiyle yapılması caiz kabul edilmez. Bir davranış Allah’a yakınlaşma amacı taşıyorsa bunun kaynağının Kur’an ve sünnet olması gerekir. Kaynağı vahye dayanmayan uygulamalara dini anlam yüklenmesi doğru görülmez. Mum yakmak belirli nesnelere anlam atfetmek sayı tekrarlarıyla sonuç beklemek ya da evren enerjisi gibi kavramlara inanç bağlamak bu kapsamda değerlendirilir ve sakıncalı kabul edilir. Çünkü bu tür uygulamalar farkında olmadan başka güçlere etki atfetme riskini doğurur. Buna karşılık günlük alışkanlık niteliği taşıyan ve inanç boyutu bulunmayan tekrarlar ritüel anlamı kazanmaz. İslam’da ibadet anlayışı açık nettir ve aracısız bir yöneliş esas alınır. Dua zikir ve ibadet Allah’a doğrudan yapılır.

REKLAM SAYI SEKANSLARI BÜYÜ VE SİHİR KAPSAMINA GİRER Mİ? Sayı sekansları büyü ve sihir kapsamına girip girmediği inançta yüklenen anlama göre değerlendirilir. Belirli sayıların tekrar edilmesiyle evrenin harekete geçirildiği kaderin değiştirildiği ya da isteklerin zorunlu biçimde gerçekleştiği düşüncesi İslam inancıyla bağdaşmaz. Bu tür uygulamalar görünürde zihinsel odaklanma gibi sunulsa da gerçekte sayılara bağımsız bir güç atfetme riski taşır. İslam’da etki ve tasarruf yalnızca Allah’a aittir. Sayıların gizli bir enerji taşıdığına inanmak bu ilkeyle örtüşmez. Bu nedenle sayı sekanslarını sonuç doğurucu bir araç gibi görmek dinen sakıncalı kabul edilir. Büyü ve sihir de insan iradesi dışında etki oluşturma iddiası taşır. Sayı sekansları bu niyetle kullanıldığında yöntem farklı olsa bile düşünce zemini benzerlik gösterir. Çünkü her iki durumda da Allah’ın iradesi dışında bir güç alanı oluşturulmaya çalışılır. Bu yaklaşım batıl inanç kapsamında ele alınır. Ancak kişi bu sayıların hiçbir etkisi olmadığı bilinciyle yalnızca kişisel hatırlatma ya da zihinsel düzenleme amacı güdüyorsa inanç boyutu oluşmaz. Buna rağmen bu sınır çoğu zaman korunamaz ve uygulama zamanla beklenti merkezli hâle gelir. Bu da inanç açısından risk doğurur.

REKLAM MESAJ ATTIRMA RİTÜELİ CAİZ Mİ? Mesaj attırma ritüeli caiz mi sorusu İslam’da niyet inanç ve atfedilen güç üzerinden değerlendirilir. Bir kişinin belirli sözler objeler sayılar ya da uygulamalar yoluyla başka bir insanın iradesini etkilemeye çalışması dinen uygun kabul edilmez. Çünkü İslam inancında insan iradesi dokunulmaz kabul edilir ve hiçbir yöntemin başka bir kişinin kalbine düşüncesine ya da davranışına zorlayıcı biçimde etki ettiği düşüncesi benimsenmez. Mesaj attırma ritüelleri çoğu zaman görünmeyen bir güç aracılığıyla karşı tarafın davranışını yönlendirme iddiası taşır. Bu yaklaşım dua anlayışıyla bağdaşmaz. Dua kulun Allah’a yönelmesi anlamı taşır ve bir başkasının iradesini değiştirme talebi içermez. Ritüel adı altında yapılan bu tür uygulamalarda sayılar nesneler ya da sembolik tekrarlar üzerinden sonuç beklentisi oluşur. Bu durum farkında olmadan batıl inanç alanına girilmesine yol açar. İslam’da istek ve beklenti yalnızca Allah’a arz edilir ve sonuç ilahi iradeye bırakılır. Belirli bir yöntemle bir kişinin mesaj atmaya zorlanacağına inanmak tevhid anlayışıyla örtüşmez.