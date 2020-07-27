Sayısal bölümleri neler? sorusu YKS puanını öğrenen ve Matematik - Fen puanıyla üniversite tercihi yapacak adayların gündeminde. Sayısal bölümleri haberimizde.
SAYISAL BÖLÜMLERİ - MESLEKLERİ (2 YILLIK - 4 YILLIK)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)
Adli Bilimler
Adli Bilişim Mühendisliği
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Aktüerya (Fakülte)
Aktüerya (Yüksekokul)
Aktüerya Bilimleri
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
Balıkçılık Teknolojisi
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Basım Teknolojileri (Yüksekokul)
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar-Enformatik
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Bitki Koruma
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Biyoenformatik ve Genetik
Biyokimya
Biyoloji
Biyoloji Öğretmenliği
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomühendislik
Biyosistem Mühendisliği
Biyoteknoloji
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul)
Deri Mühendisliği
Dijital Oyun Tasarımı
Dil ve Konuşma Terapisi
Diş Hekimliği
Ebelik (Fakülte)
Ebelik (Yüksekokul)
Eczacılık
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği Programları
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Yüksekokul)
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Enerji Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Ergoterapi (Fakülte)
Ergoterapi (Yüksekokul)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik
Fizik Mühendisliği
Fizik Öğretmenliği
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul)
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
Gemi ve Yat Tasarımı
Genetik ve Biyomühendislik
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları
Geomatik Mühendisliği
Gerontoloji
Gıda Mühendisliği
Gıda Teknolojisi (Yüksekokul)
Güverte (Yüksekokul)
Harita Mühendisliği
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Hayvansal Üretim (Yüksekokul)
Hemşirelik (Fakülte)
Hemşirelik (Yüksekokul)
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Fakülte)
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul)
Hidrojeoloji Mühendisliği
İç Mimarlık
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İmalat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İstatistik
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)
İşletme Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kanatlı Hayvan yetiştiriciliği
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
Kimya
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
Kimya Öğretmenliği
Kimya ve Süreç Mühendisliği
Kimya-Biyoloji Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Lif ve Polimer Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine ve İmalat Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Malzeme Mühendisliği
Matematik
Matematik Mühendisliği
Matematik Öğretmenliği
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Matematik-Bilgisayar
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Sistemler Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Mimarlık
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoteknoloji
Mühendislik Programları
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Nanoteknoloji Mühendisliği
Nükleer Enerji Mühendisliği
Odyoloji (Fakülte)
Odyoloji (Yüksekokul)
Optik ve Akustik Mühendisliği
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Ortez-Protez (Fakülte)
Ortez-Protez (Yüksekokul)
Otomotiv Mühendisliği
Perfüzyon (Fakülte)
Perfüzyon (Yüksekokul)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Pilotaj
Polimer Mühendisliği
Raylı Sistemler Mühendisliği
Su Bilimleri ve Mühendisliği
Su Ürünleri Mühendisliği
Süt Teknolojisi
Şehir ve Bölge Planlama
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Genetik Mühendisliği
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Tekstil Mühendisliği
Tıp
Tıp Mühendisliği
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Tütün Eksperliği (Yüksekokul)
Uçak Elektrik-Elektronik (Fakülte)
Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul)
Uçak Gövde-Motor Bakım (Fakülte)
Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul)
Uçak Mühendisliği
Uçak ve Uzay Mühendisliği
Ulaştırma Mühendisliği
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
Uzay Mühendisliği
Veteriner
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
Yazılım Mühendisliği
Yer Bilimleri Mühendisliği Programları
Ziraat Mühendisliği Programları
Zootekni
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