24 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde heyecan doruktaydı. Binlerce vatandaş şansını 'Sayısal Loto'da denedi. Milli Piyango İdaresi tarafından ve noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi sonuçları canlı yayında açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre kazandıran numaralar şu şekilde...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 24 EKİM 2018

1 - 8 - 15 - 18 - 22 - 28 - 34

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından geçtiğimiz Cumartesi günü saat 21.15'te gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı olarak yayınlandı. Cumartesi günü yapılan çekiliş sonuçlarına göre, geçtiğimiz hafta da 6 bilen çıkmadı ve 4. kez devreden ikramiye 5 milyon 436 bin lirayı buldu.

6 bilen kişi sayısı : 4. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.436.334,85 TL 5 bilen kişi sayısı : 143 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.568,20 TL 4 bilen kişi sayısı : 8.162 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 73,30 TL 3 bilen kişi sayısı : 149.590 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,30 TL

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, ilk olarak Lothar Lammers tarafından yaratılan, 49 sayı içerisinde seçilecek 6 sayıyı bilme üzerine dayalı şans oyunudur. 9 Ekim 1955 tarihinde "Loto-49’dan 6" ismiyle Almanya'da oynanmaya başlanmıştır. Kısa sürede dünyaya yayılan şans oyunu, ilk adımda Kanada, Yunanistan, Finlandiya, İrlanda, Avustralya ve ABD’nin birçok eyaletinde kurulan teşkilatlarıyla başlamıştır. Türkiye'de ise, 1996 yılında "Sayısal Loto" ismiyle oynanmaya başlamıştır. 16 Kasım 1996 yılında ilk talihlisine 50.000.00 TL kazandırmıştır. Loto'nun kurucusu, Lothar Lammers 10 Temmuz 2012 tarihinde vefat etmiştir.[1]

Milli Piyango İdaresi tarafından cumartesi günleri çekilişi yapılmaktadır. Aynı kolonda 1'den 49'a kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Sayısal Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam da tutturulduğunda o hafta belirlenen ikramiyenin hak sahibi olunmuş olur. Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen fiyatı kolon 1.5 TL'dir.

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