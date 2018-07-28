Sayısal Loto çekilişi bu hafta 1134. kez Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek. Sayısal Loto'da iki haftadır uygulanan Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada 2 kez yapılan çekilişler devam ediyor. Ayrıca daha önce üst üste 4 hafta boyunca 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiyenin 5 bilenler arasında bölüştürülmesi uygulaması da sona erdiği için, Sayısal Loto'nun Çarşamba günkü çekilişinde 5. kez devreden büyük ikramiye miktarı 7 milyon lirayı aştı. İşte Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişine dair detaylar...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sayısal Loto çekilişi haftada 2 kez Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara'da gerçekleştiriliyor. Çarşamba günkü Sayısal Loto çekilişi, Şans Topu çekilişinin hemen ardından 21. 40'ta başlıyor. Cumartesi günkü çekiliş ise 21.15'te yapılıyor. Çekilişler Milli Piyango İdaresi'nin resmi inetrnet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Çekiliş bittikten sonra yarım saat içerisinde ikramiye bilgileri site üzerinden duyuruluyor.

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Sayısal Loto'nun geçen haftaki çekilişinde beşinci kez 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 311 bin 802 lira 61 kuruş bu haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 134'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 78 kişi 5 bin 985 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 737 kişi 74 lira 75'er kuruş, 3 bilen 87 bin 50 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye aldı.

Çekilişte 1 milyon 808 bin 985 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 159 bin 112 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 648 bin 381 lira 93 kuruş kamuya aktarıldı.

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