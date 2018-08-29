Sayısal Loto çekilişi ne zaman yapılacak? sorusu büyük ikramiye hayali kuranlar tarafından soruluyor. Geçen hafta Antalya Alanya ve İzmir Tire'den 2 kişinin 1 milyon 61 bin lira ikramiye kazandığı Sayısal Loto'da bu akşam büyük ikramiye için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte Sayısal Loto'nun bu haftaki ve geçen haftaki çekilişine dair detaylar...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılacak olan çekiliş saat 21.40'ta başlayacak. Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden çekiliş saatinde canlı yayınlanacak olan 1144. hafta çekilişi yaklaşık 10 dakika içerisinde tamamlanacak. Sonuçların ve ikramiye bilgileri ise en geç yarım saat içerisinde duyurulacak.

SAYISAL LOTO'NUN ÖNCEKİ ÇEKİLİŞİ - 25 AĞUSTOS: 04 - 25 - 37 - 38 - 42 - 43

Sayısal Loto'da bu hafta 6 bilen kişi sayısı : 2

Sayısal Loto'da bu hafta 5 bilen kişi sayısı : 76

Sayısal Loto'da bu hafta 4 bilen kişi sayısı : 5.279

Sayısal Loto'da bu hafta 3 bilen kişi sayısı : 105.150



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.061.915,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.112,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 87,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,45 TL



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / ALANYA - İZMİR / TİRE

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