Sayısal Loto saat kaçta ve ne zaman çekilecek? Her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük merak konusu olan Sayısal Loto'da büyük ikramiye talihlisine kavuşacak mı? Merak konusu olmaya devam ediyor. İşte 4 Mart Sayısal Loto çekilişine dair detaylar...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? 4 MART 2020

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak olan Sayısal Loto oyunu her hafta çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.40'ta gerçekleşmektedir.

HABERTÜRK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

29 ŞUBAT SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 01 - 07 - 11 - 24 - 26 - 33

6 Bilen Kişi Sayısı 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.594.168,30 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 133 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.859,05 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 7.037 Kişi Başına Düşen İkramiye 83,90 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 130.922 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,85 TL



SAYISAL LOTO NASIL OYNANILIR?

Sayısal loto oyunu için belli zamanlarda çekilişler düzenleniyor. Sayısal loto herkesin kolaylıkla oynayabileceği bir oyundur. Sayısal loto nasıl oynanır derseniz bu oyunu oynamak için kuponlara ihtiyacınız vardır. Bir kupon kağıdı 10 bölüm bulunur. Bu bölümlerde 1’den 49’a kadar sayılar yazılıdır. Bu sayılar küçük kutucuklarda yazar. Sayısal loto oyununu oynamak ve çekilişe katılmak isteyenler bu kutucuklardan 6 tanesini işaretler. Fazla işaretleyenlerin kuponları geçersiz olur. Sayısal loto oynarken bazı şeylere dikkat edilmesi gerekir. Bu oyunda gerçekten kazanmak isteyen oyuncular birden fazla kupon oluşturabilir. Böylece oyuncular kupon sayısını arttırarak kazanma ihtimallerini ve oynadıkları sayıların çıkma ihtimalini arttırmış oluyor.