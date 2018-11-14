Sayısal Loto'nun çekiliş saati, büyük ikramiye hayali kuranlar tarafından merakla bekleniyor. Haftada 2 defa Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto'da en son 4. devir gerçekleşmiş ve 5 buçuk milyon liralık ikramiye bu akşama devretmişti. Peki 1166. çekilişi gerçekleştirilecek Sayısal Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta belli oluyor?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sayısal Loto çekilişi Cumartesi günleri saat 21.15'te gerçekleştirilirken, Çarşamba günleri aynı gün yapılan Şans Topu çekilişi nedeniyle saat 21.40'ta yapılıyor. Saat 21.15'te gerçekleştirilen Şans Topu'nun ardından saat 21.40'ta yapılan Sayısal Loto çekilişinde sonuçları 15 - 20 dakika içerisinde belli olarak, www.mpi.gov.tr adresi üzerinden açıklanıyor.

SAYISAL LOTO'NUN BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 10 KASIM: 9 - 15 - 18 - 28 - 29 - 46

10 Kasım Cumartesi günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre, çekilişte 6 bilen çıkmadı ve 5 buçuk milyon liralık dev ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

6 bilen kişi sayısı : 4. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.591.257,03 TL 5 bilen kişi sayısı : 151 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.276,50 TL 4 bilen kişi sayısı : 8.007 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 74,95 TL 3 bilen kişi sayısı : 146.245 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,55 TL

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