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Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?
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Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? MPİ 7 Kasım Sayısal Loto çekilişi ne zaman?

Sayısal Loto için heyecan dorukta! Sayısal Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak. Sayısal Loto geçen hafta Cumartesi günü 6 bilen çıkmayınca 2. kez devretmişti. Peki, Sayısal Loto çekilişi ne zaman? 7 Kasım Sayısal Loto çekilişi ne zaman? İşte cevabı...

07.11.2018 - 13:40 | Güncelleme:

Sayısal Loto'nun bu hafta yapılacak çekilişi için heyecan başladı. Kazanan yapılan çekiliş ile belli olacak ve rakamların kime ne kadar kazandırdığı da öğrenilmiş olacak. Geçen hafta Cumartesi günü 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye ikinci kez devretti.  Bu haftaki Sayısal Loto çekilişine dair detaylar haberimizde...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kere yapılan Sayısal Loto çekilişleri akşam 21.15'da başlıyor. Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve ikramiye bilgileri ise en geç 21:45'te Sayısal Loto oynayanlar ile paylaşılmaktadır. 

Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, varsa büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.Sayısal Loto çekilişini, internet sayfasından canlı olarak izlemek isteyen kişilerin 21.15'de Milli Piyango İdaresi'nin Canlı Çekiliş ekranına girmesi gerekmektedir.

SAYISAL LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI

6 bilen kişi sayısı : 2. Devir
5 bilen kişi sayısı : 136
4 bilen kişi sayısı : 6.674
3 bilen kişi sayısı : 126.886

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.610.693,95 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.399,30 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 83,35 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,25 TL

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