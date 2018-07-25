Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her hafta hayalleri süsleyen Sayısal Loto'nun 1134. hafta çekilişi bugün yapılacak. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılacak olan çekiliş öncesi biletlerini satın alan vatandaşlar, sonuçların saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. Aynı gün yapılacak Şans Topu çekilişi nedeniyle Sayısal Loto çekilişi biraz daha ileri vakitte yapılacak. Peki, Sayısal Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor? 25 Temmuz Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? İşte bugünkü Sayısal Loto çekilişinin detayları..

SAYISAL LOTO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresince yapılan şans oyunları normalde saat 21.15'te başlıyor. Fakat bugün yapılacak iki farklı çekiliş nedeniyle, Sayısal Loto çekilişi saat 21.40'da başlayacak. Çekiliş başladıktan sonra sonuçlar ikramiye bilgileri ile birlikte en geç yarım saat içerisinde, Milli Piyango'nun resmi internet adresi üzerinden duyurulacak.

BİR ÖNCEKİ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 21 Temmuz 2018 tarihli 1133. hafta çekilişinde şanslı numaralar 04 - 15 - 20 - 24 - 27 - 46 olarak belirlendi. Bu çekilişte 6 bilen çıkmayınca 4. devir gerçekleşmişti. Böylelikle büyük ikramiye olan 6 milyon 203 bin 69 lira 25 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak çekilişe devretti.

Öte yandan, 5 bilen 129 kişi 6 bin 4 lira 25'er kuruş, 4 bilen 7 bin 328 kişi 79 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 142 bin 40 kişi ise 11 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HAFTADA İKİ GÜN YAPILACAK

İşte Milli Piyango İdaresi'nden yapılan Sayısal Loto'nun haftada iki gün çekileceğine dair açıklama:

"Sayısal Loto ikinci çekilişi ve Milli Piyango Oyununun Sayısal Oyun Terminalinden Oynatılması ile İlgili Duyuru...

Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. İlk çekiliş 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, ikinci çekiliş ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve çekilişler bu şekilde devam edecektir.

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.

Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir."

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