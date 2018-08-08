Sayısal Loto sonuçları bu akşam yapılacak çekilişle belli olacak. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılacak çekiliş için vatandaşlar heyecan içinde. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca 8. devir gerçekleşmiş, geçtiğimiz haftalardan bu çekilişe 13 milyon 28 bin 228 lira devretmişti. Bugün yapılacak çekilişte büyük ikramiye tutarının 15 milyona ulaşması bekleniyor. Tarihinde ilk defa bu rakama çıkan Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanabilmek için kuponlarını satın alan vatandaşlar sonuçların açıklanacağı saati araştırıyor. Peki, Sayısal Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor? 8 Ağustos Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? İşte bugünkü Sayısal Loto çekilişinin detayları..

SAYISAL LOTO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresince yapılan şans oyunları normalde saat 21.15'te başlıyor. Fakat bugün yapılacak iki farklı çekiliş nedeniyle, Sayısal Loto çekilişi saat 21.40'da başlayacak. Çekiliş başladıktan sonra sonuçlar ikramiye bilgileri ile birlikte en geç yarım saat içerisinde, Milli Piyango'nun resmi internet adresi üzerinden duyurulacak.

BİR ÖNCEKİ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 04 Ağustos 2018 tarihli 1137. hafta çekilişinde şanslı numaralar 13 - 21 - 24 - 30 - 45 - 46 olarak belirlendi. Bu çekilişte 6 bilen çıkmayınca 8. devir gerçekleşmişti. Böylelikle büyük ikramiye olan 13 milyon 28 bin 228 lira 8 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak çekilişe devretti.

Öte yandan, 5 bilen 151 kişi 6 bin 372 lira 35'er kuruş, 4 bilen 9 bin 674 kişi 74 lira 85'er kuruş, 3 bilen 184 bin 798 kişi ise 11 lira 05'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ