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Sayısal Loto sonuçları 14 Aralık 2019! Devretti! MPİ Sayısal Loto sorgulama ekranı

14 Aralık Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 1279. hafta çekilişi yapılan Sayısal Loto'nun kazandıran numaraları belli oldu. İşte, 14 Aralık 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sayısal loto sonuçları

Sayısal Loto 14 Aralık çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.40'ta yapılıyor. Sayısal Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 14 Aralık 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 14 ARALIK 2019: 9-22-24-25-39-40

Sayısal Loto oyununun 1279. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 868 bin 109 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 127 kişi 5 bin 885'er lira, 4 bilen 6 bin 365 kişi 88 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 121 bin 981 kişi ise 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

SAYISAL LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 11 ARALIK 2019: 07 - 12 - 19 - 24 - 25 - 32

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: DİYARBAKIR / SUR 

6 Bilen Kişi Sayısı1Kişi Başına Düşen İkramiye1.173.680,05 TL
5 Bilen Kişi Sayısı89Kişi Başına Düşen İkramiye5.275,60 TL
4 Bilen Kişi Sayısı4.836Kişi Başına Düşen İkramiye73,35 TL
3 Bilen Kişi Sayısı

83.970

Kişi Başına Düşen İkramiye

11,15 TL

 

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