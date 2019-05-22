Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sayısal Loto sonuçları 22 Mayıs 2019 Çarşamba! MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'nun en son gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen 1 kişi 4 buçuk milyon liradan fazla ikramiye kazanmıştı. İşte 22 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 1220. çekilişin ardından belli oldu. Sayısal Loto'da küre içerisindeki sayılardan rastgele 6 rakam belirleniyor ve kuponunda 6 bilen talihli büyük ikramiyeyi kazanıyor. Sayısal Loto'da geçen hafta Malatya Doğanşehir'den 1 talihli 4 milyon 654 bin liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. İşte Sayısal Loto'ya dair detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 22 MAYIS: 12 - 18 - 19 - 20 - 21 - 26

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi saat 21.45'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Sayısal Loto sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

6 bilen kişi sayısı :***Kişi başına düşen ikramiye tutarı:***
5 bilen kişi sayısı :***Kişi başına düşen ikramiye tutarı:***
4 bilen kişi sayısı :***Kişi başına düşen ikramiye tutarı:***
3 bilen kişi sayısı :
***
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
***

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir...

SAYISAL LOTO'NUN BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 18 MAYIS: 16 - 21 - 26 - 42 - 45 - 48

6 bilen kişi sayısı :1Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4.654.360,00 TL
5 bilen kişi sayısı :169Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.822,90 TL
4 bilen kişi sayısı :6.518Kişi başına düşen ikramiye tutarı:74,35 TL
3 bilen kişi sayısı :
120.945
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
11,35 TL
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MEB Bakanı Ziya Selçuk Ortaöğretim Tasarımı'nın detaylarını anlattı
GÜNDEM20 binden fazla öğretmene eğitim verilecek!
YÖK 100/2000 doktora öğrencilerine 'ek burs' müjdesi
GÜNDEMDoktora öğrencilerine 'ek burs' müjdesi
Giresun'da 'gri kategori'de yer alan terörist yakalandı
GÜNDEMGri listede yer alan terörist yakalandı
Son dakika... Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar
GÜNDEMBinali Yıldırım, Habertürk'te soruları yanıtlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan eğitim çalışanlarıyla iftarda ...
Sarar ailesi soygununda flaş gelişme! Moldovalı çalışan kadın bilgi vermiş
GÜNDEMSarar ailesi soygununda flaş gelişme!
Son dakika! YSK'nın kararına CHP'den ilk yorum
GÜNDEMYSK'nın kararına CHP'den ilk yorum
Son dakika açıklama: YSK gerekçeli kararı açıkladı! İstanbul seçimleri neden iptal edildi?
GÜNDEMYSK gerekçeli kararı açıkladı
Şans Topu sonuçları belli oldu - 22 Mayıs Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları
GÜNDEMMerakla beklenen sonuçlar açıklandı
Son dakika... Jandarma aracı, şarampole devrildi: 4 asker yaralı
GÜNDEMJandarma aracı devrildi: 4 asker yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X