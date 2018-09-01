Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Geçtiğimiz haftadan devri olmayan Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi için dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 4 milyon 83 bin 216 lira, büyük ikramiye tutarı ise 1 milyon 551 bin 622 lira olarak açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan çekiliş salonunda yapılan 1145. hafta çekilişi için nefesler tutulmuştu. Büyük ikramiyeyi kazanabilmek için kuponlarını satın alan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını sorgulamak istiyor. Peki, bu haftaki çekiliş sonuçlarına göre şanslı numaralar neler? İşte 1 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (1 EYLÜL 2018)

1 Eylül Sayısal Loto sonucu: 03 - 09 - 21 - 25 - 30 - 38

Detaylar birazdan...

BİR ÖNCEKİ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz gün yapılan 29 Ağustos 2018 tarihli 1144. hafta çekilişinde şanslı numaralar 01 - 02 - 13 - 28 - 39 - 46 olarak belirlendi. Bu çekilişte 6 bilen 1 kişi büyük ikramiye olan 868 bin 33 lira 40 kuruşun sahibi olurken, kuponunu Ankara'nın Çankaya ilçesinden satın aldığı bildirildi.

Öte yandan, 5 bilen 60 kişi 6 bin 95 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 313 kişi 82 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 64 bin 697 kişi de 12'şer lira ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

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