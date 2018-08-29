Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan Sayısal Loto çekilişi saat 21.40'ta başladı. Çekiliş öncesi dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 2 milyon 285 bin 87 olarak belirlenirken, büyük ikramiye tutarı ise 868 bin 333 lira olarak belirlendi. Peki, Sayısal Loto'nun bu haftaki çekiliş sonuçlarına göre şanslı numaralar neler? İşte 29 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (29 AĞUSTOS 2018)

29 Ağustos Sayısal Loto sonucu: 01 - 02 - 13 - 28 - 39 - 46

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BİR ÖNCEKİ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 25 Ağustos'ta yapılan 1143. hafta çekiliş sonuçlarına göre şanslı numaralar 04 - 25 - 37 - 38 - 42 - 43 olarak belirlenmişti. Bu çekilişte 6 bilen 2 kişi büyük ikramiye olan 1 milyon 61 bin 915 liranın sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 76 kişi, 8 bin 112 lira 85'er kuruş; 4 bilen 5 bin 279 kişi, 87 lira 65'er kuruş; 3 bilen 105 bin 150 kişi de 12 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

6 bilen iki talihlinin kuponunu, İzmir'in Tire ilçesi ile Antalya'nın Alanya ilçesinden yatırdığı belirlendi.

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