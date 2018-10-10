Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı... Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak olan çekilişin ardından Sayısal Loto 10 Ekim Çarşamba sonuçları da belli olacak. Peki; MPİ Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte, MPİ Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 10 EKİM

Sayısal Loto çekilişi, her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi tarafından yapılıyor. MPİ'nin Ankara Balgat'taki binası çekiliş salonunda noter huzurunda gerçekleşen çekiliş, aynı zamanda MPİ'nin resmi internet sitesinden de canlı olarak yayınlanıyor. Çekilişin hemen ardından Sayısal Loto sonuçları (10 Ekim Çarşamba) haberimizde olacak.

SAYISAL LOTO 6 EKİM CUMARTESİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 6 Ekim Cumartesi günkü çekilişinde Manisa Akhisar'dan 6 bilen 1 kişi 5 milyon 276 bin 683 lira ikramiye kazandı. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.276.683,10 TL 5 bilen kişi sayısı : 134 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.746,65 TL 4 bilen kişi sayısı : 7.362 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 78,75 TL 3 bilen kişi sayısı : 135.613 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,05 TL

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