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Sayısal Loto sonuçları için son dakikalar! MPİ Sayısal Loto sonuçları 13 Ekim

Sayısal Loto sonuçları her hafta olduğu gibi bu hafta da cumartesi günü şans oyunu tutkunları tarafından araştırılıyor. Sayısal Loto sonuçları için son dakikalara girildi. Milli Piyango İdaresi MPİ Sayısal Loto sonuçları 13 Ekim cumartesi çekilişinin hemen ardından sonuçlar haberimizde olacak

13.10.2018 - 19:56 | Güncelleme:

Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi MPİ Sayısal Loto çekilişi her hafta çarşamba ve cumartesi günleri yapılıyor. Bu hafta ki çekiliş yani 13 Ekim cumartesi çekilişi sonrası Sayısal Loto sonuçları belli olacak. Peki; MPİ Sayısal Loto çekilişi ne zaman? İşte cevabı...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 13 EKİM (CUMARTESİ ÇEKİLİŞİ)

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi MPİ'nin Ankara Balgat'taki binasında her hafta Çarşamba ve Cumartesi günü yapılan çekilişlerin ardından belli oluyor. Çekilişler MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanıyor. Sayısal Loto 13 Ekim sonuçları saat 21.15'teki çekilişin hemen ardından haberimizde olacak.

SAYISAL LOTO ÇARŞAMBA SONUÇLARI 

Sayısal Loto çekilişi, her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri olduğu gibi, 10 Ekim çarşamba günü de, Milli Piyango İdaresi - MPİ'nin Ankara Balgat'taki binası çekiliş salonunda noter huzurunda gerçekleşti. Çekiliş, aynı zamanda MPİ'nin resmi internet sitesinden de canlı olarak yayınlandı.

BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ

Sayısal Loto'nun 10 Ekim çarşamba günü yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 833 bin 420 lira 34 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 156'ncı hafta çekilişinde 5 bilen 58 kişi, 6 bin 53 lira 70'er kuruş; 4 bilen 4 bin 796 kişi, 55 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 68 bin 433 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.

 

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