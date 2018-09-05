Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin aldığı karar doğrultusunda Sayısal Loto çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada 2 kez yapılmaya devam ediyor. Sayısal Loto'nun geçen Cumartesi günkü çekilişinde 6 bilen çıkmamış ve 1 milyon 551 bin 626 liralık ikramiye bugüne devretmişti. İşte Sayısal Loto çekilişine dair detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 5 EYLÜL: 6 - 7 - 9 - 14 - 26 - 35

Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği Sayısal Loto çekilişi, bu akşam saat 21.40'ta www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Sonuçlara göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

6 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 5 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

SAYISAL LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

SAYISAL LOTO'NUN BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 1 Eylül 2018 tarihli 1145. hafta çekilişinde şanslı numaralar 03 - 09 - 21 - 25 - 30 - 38 olarak belirlendi. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 1. devrini gerçekleştirdi. Öte yandan, 5 bilen 161 kişi, 4 bin 59 lira 70'er kuruş; 4 bilen 7 bin 753 kişi, 64 lira 5'er kuruş; 3 bilen 138 bin 834 kişi, 9 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.551.626,68 TL 5 bilen kişi sayısı : 161 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.059,70 TL 4 bilen kişi sayısı : 7.753 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 64,05 TL 3 bilen kişi sayısı : 138.834 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9,95 TL

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