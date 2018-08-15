Sayısal Loto çekilişi için gözler Milli Piyango İdaresi - MPİ'ye çevrildi. Bu akşam gerçekleşecek çekiliş öncesi öncesi nefesler tutuldu. Peki; MPİ Sayısal Loto çekilişi (15 Ağustos) ne zaman? Çekilişin saati belli oldu. Şanslı rakamların belli olacağı çekiliş Milli Piyango İdaresi MPİ'nin Ankara Balgat'taki ofisinden yapılacak. Çekiliş MPİ'nin resmi inetrnet sitesinde yayınlanacak.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 15 AĞUSTOS NE ZAMAN AÇIKLACAK?

Son Sayısal Loto çekilişi geçtiğimiz 11 Ağustos akşamı yapıldı. 11 Ağustos akşamı yapılan çekilişte ise büyük ikramiye 17 milyon 251 bin lira olarak belirlendi. Büyük ikramiye 6 bilen iki talihli arasında paylaştırıldı. Bu akşam gerçekleşecek olan Sayısal Loto çekilişi ise saat 21.40'ta MPİ'inin resmi internet sitesi üzeründen canlı olrak yayınlanacak. Çekiliş sonrası sonuçlar sayfamızda olacak.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 11 AĞUSTOS

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 6 bilen İstanbul Bahçelievler ve İzmir Bornova'dan 2 kişi arasında bölüştürüldü. Talihliler kişi başı 8 milyon 625 bin 853 lira para kazandı. Diğer ikrmaiye bilgileri ise şöyle:

6 Bilen Kişi Sayısı 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 8.625.853,15 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 272 Kişi Başına Düşen İkramiye 4.010,05 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 13.810 Kişi Başına Düşen İkramiye 59,55 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 242.042 Kişi Başına Düşen İkramiye 9,55 TL

SAYISAL LOTO'DA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK!

İşte Milli Piyango İdaresi'nden yapılan Sayısal Loto'nun haftada iki gün çekileceğine dair açıklama:

"Sayısal Loto ikinci çekilişi ve Milli Piyango Oyununun Sayısal Oyun Terminalinden Oynatılması ile İlgili Duyuru...

Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. İlk çekiliş 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, ikinci çekiliş ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve çekilişler bu şekilde devam edecektir.

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.

Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ