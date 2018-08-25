Sayısal Loto'da 1143'üncü hafta heyecanı... Haftada iki kere gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun bir önceki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 659 bin 970 lira bu çekilişe devretmişti. Büyük ikramiyeyi kazanabilmek umuduyla kuponlarını satın alan vatandaşlar, çekiliş saatini heyecanla bekliyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekilişi ne zaman? İşte 25 Ağustos Sayısal Loto çekilişinin detayları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılacak olan çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden çekiliş saatinde canlı yayınlanacak olan 1143. hafta çekilişi yaklaşık 10 dakika içerisinde tamamlanıyor. Sonuçların ve ikramiye bilgilerinin duyurulması ise en geç 21.45'tir.

BİR ÖNCEKİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 22 Ağustos 2018 tarihli 1142. hafta çekilişinde şanslı numaralar 04 - 08 - 30 - 36 - 44 - 49 olarak belirlendi. Bu çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 25 Ağustos tarihinde yapılacak çekilişe devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 142'nci hafta çekilişinde 5 bilen 49 kişi, 5 bin 673 lira 60'ar kuruş; 4 bilen 2 bin 669 kişi, 78 lira 55'er kuruş; 3 bilen 49 bin 507 kişi, 11 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ