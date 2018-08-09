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Sayısal Loto sonuçları son dakika! 9. devirden sonra ikramiye 15 milyona ulaştı! İşte 8 Ağustos Sayısal Loto

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen "Sayısal Loto" çekilişi sonuçları açıklandı. Bu hafta Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 662 bin 408 lira 98 kuruş haftaya devretti. 15 milyon çılgın ikramiye haftaya kaldı. İşte 8 Ağustos 2018 Sayısal Loto sonuçları...

09.08.2018 - 08:51 | Güncelleme:

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " Sayısal Loto " olarak da ifade edilen şans oyununda bu hafta 9. devir gerçekleşti. İkramiye tutarı 15 milyona ulaştı.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 662 bin 408 lira 98 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişinde 5 bilen 126 kişi 5 bin 462 lira 70'er kuruş, 4 bilen 6 bin 515 kişi 79 lira 75'er kuruş, 3 bilen 124 bin 121 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye alacak. Çekilişte toplam 2 milyon 666 bin 293 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 707 bin 409 lira 30 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 955 bin 660 lira 82 kuruş kamuya aktarılacak.

Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları 8 Ağustos 2018

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Sayısal Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 9. Devir
Sayısal Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 126
Sayısal Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 6.515
Sayısal Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 124.121

Sayısal Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14.662.408,98 TL
Sayısal Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.462,70 TL
Sayısal Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 79,75 TL
Sayısal Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,75 TL

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: 9. Devir

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