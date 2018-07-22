Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan çekilişte büyük ikramiye tutarı 6 milyon 203 bin 69 lira olarak belirlendi. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 4. devir gerçekleşti ve büyük ikramiye haftaya devretti. Öte yandan 5 bilen, 4 bilen ve 3 bilen kişiler için belirli ikramiyeler dağıtılacak. Peki, Sayısal Loto sonuçlarına göre çıkan numaralar neler? İşte 21 Temmuz Sayısal Loto sonuçları sorgulama...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (21 TEMMUZ 2018)

21 Temmuz Sayısal Loto sonucu: 04 - 15 - 20 - 24 - 27 - 46

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 6 milyon 203 bin 69 lira haftaya devretti. Öte yandan 5 bilen 129 kişi 6 bin 4 lira 25'er kuruş, 4 bilen 7 bin 328 kişi 19 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 142 bin 40 kişi ise 11 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

BİR ÖNCEKİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 18 Temmuz 2018 tarihli 1132. hafta çekilişinde şanslı numaralar 01 - 25 - 26 - 35 - 38 - 48 olarak belirlendi. 6 bilen çımayınca büyük ikramiye haftaya devretmişti. 5 bilen 42 kişi 7 bin 852 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 944 kişi 84 lira 95'şer kuruş, 3 bilen 56 bin 740 kişi 12 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

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