Saynur Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Saynur Öztürk eşi Hasan Ali Kaldırım'ı aldattı mı? Şeklindeki sorular magazin gündemine damgasını vurdu. 2016 yılında dünyaevine giren Hasan Ali Kaldırım ile Saynur Öztürk çiftinden şaşkına çeviren bir haber geldi. Yunanlı fenomen Panayiotis Karagianis Instagram'dan Saynur Öztürk ile samimi olduğu bir fotoğrafı takipçileri ile paylaştı. Fotoğrafı paylaşmasının ardından akıllara Saynur Öztürk futbolcu eşi Hasan Ali Kaldırım'ı aldatıyor mu? sorularını getirdi.

SAYNUR ÖZTÜRK KİMDİR?

Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım, 2016 yılında Saynur Öztürk'le evlendiği biliniyor.