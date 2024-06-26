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        Haberler Dünyadan Scarlett Johansson: Peruğumun altına parmaklarını sokmaya çalıştı - Magazin haberleri

        Scarlett Johansson: Peruğumun altına parmaklarını sokmaya çalıştı

        Scarlett Johansson, hem başrolünü üstlendiği hem de yapımcısı olduğu 'Fly Me To The Moon' (Beni Ay'a Uçur) filminde rol arkadaşı Channing Tatum'u anlattı: Çekim öncesi onunla kıkırdamak, özellikle peruğumun altına parmaklarını sokmaya çalıştığı zamanlar çok güzeldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 17:27 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:27
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        "Peruğuma parmaklarını sokuyordu"
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        Scarlett Johansson’ın başrolünü ve yapımcılığını üstlendiği romantik komedi 'Fly Me To The Moon'un (Beni Ay’a Uçur) seyirciyle buluşmasına sayılı gün kaldı.

        1960'ların uzay yarışının iniş çıkışlarını konu alan ve 12 Temmuz'da gösterime girecek olan filmle ilgili konuşan Scarlett Johansson; "Bulunması en zor projeler romantik komediler ve dramalardır. Bu filmde beni en çok heyecanlandıran şey Rose Gilroy'un tamamen orijinal senaryosu oldu. Hem nostaljik hem de modern hissettiren ve sinemalarda nadir görülen ve benim her zaman aradığım türden bir film. İzleyiciler, orijinal filmlere aç" dedi.

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        Scarlett Johansson, rol arkadaşı Channing Tatum ile hızla arkadaş olduklarını, hatta onun sette sürekli şaka yapar hale geldiğini ve bu sebeple ona şakacıbaşı dediklerini anlattı.

        Scarlett Johansson, Channing Tatum ile ilgili şu ifadeleri kullandı: Channing ile çalışmaktan aklımda kalan en güzel anılar, çekim öncesi onunla kıkırdamak, özellikle peruğumun altına parmaklarını sokmaya çalıştığı zamanlar.

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        #Scarlett Johansson
        #Channing Tatum
        #Fly Me To The Moon
        #film
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